A Câmara tenta de novo Por Vera Magalhães Enquanto o assinante recebe esta newsletter, a Câmara faz uma nova jornada para tentar aprovar a proposta que libera o uso do fundo partidário e sua fiscalização; agora sob o olhar do público Nem aí. Com a insistência numa proposta que representa um retrocesso em termos de transparência no uso de recursos públicos, a Câmara mostra que não aprendeu nada com a mobilização que levou o Senado a recuar na matéria. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se escora no colégio de líderes para empurrar a matéria goela abaixo da sociedade. Vai longe. A sessão vai se estender pela noite, desta vez mais às claras que na primeira votação, no início do mês. O relator é o mesmo: Wilson Santiago (MDB-PB). Resta saber se o comportamento das bancadas será o mesmo. Voltaremos ao tema no BRPolítico ao longo do dia de amanhã. Ousadia. A Câmara não para por aí: estão na bica para serem votados projetos que impedem auditores da Receita de enviarem comunicações de movimentações suspeitas para o Ministério Público sem autorização judicial e outro que altera a composição do Carf, tribunal que julga recursos fiscais. Pressão na bomba. Enquanto isso, na economia, o esperado reflexo do ataque terrorista a instalações petrolíferas na Arábia Saudita chegou. A Petrobrás reajustou em 3,5% a gasolina e 4,2% o diesel. Ainda não se sabe o quanto disso vai parar nas bombas dos postos, nem qual será a reação política de Jair Bolsonaro, ainda mais se o aumento se refletir em maior pressão dos caminhoneiros. Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Bateção de cabeça não ajuda a reforma tributária. É um bom sinal que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, já pensem em fazer uma comissão mista para decidir como amarrar uma reforma tributária consensual. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER PL das armas volta à pauta da Câmara Ficou decidido entre as lideranças da Câmara que voltará para a pauta do plenário na próxima terça-feira, 24, o projeto do deputado Alexandre Leite (DEM-SP) que flexibiliza regras para comercialização, porte e posse de armas de fogo para os CACs (colecionadores, caçadores e atiradores esportivos). Leia mais O risco da volta da novela da tabela de frete A alta dos preços internacionais do barril de petróleo após o ataque a instalações na Arábia Saudita já gera receio por parte de setores como o agronegócio em razão da possibilidade de levar a um reajuste na tabela de frete de cargas. Leia mais Podcast: PSL em chamas enquanto mudança eleitoral no olho do eleitor é refresco Rodrigo Maia, quem diria, todo paladino das reformas e garantidor da democracia, mas encampou o projeto de mudanças das normas eleitorais que só não criou mais resistência porque foi votado no apagar das luzes na Câmara dos Deputados. Os editores do BRP Vera Magalhães e Marcelo de Moraes analisam nesta nova edição do BRP Chama a lambança que não sabemos ainda como acaba. Leia mais Já é assinante do BRP? Restam poucos dias de acesso livre ao BRPolítico. Se você é assinante do Estadão Digital e quer continuar a ter acesso ao site do BRP e aos conteúdos exclusivos (BRP Analisa, BRP Chama e ao Fique de Olho) assine agora o BRPolítico.