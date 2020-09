Carlos e Eduardo se juntam ao irmão Flávio na prática de pagar apartamentos em espécie, mostram reportagens

Banco imobiliário. Os pequenos 01, 02 e 03 Bolsonaro devem ter jogado muito Banco Imobiliário, aquele jogo de tabuleiro em que você coleciona propriedades nos endereços mais luxuosos do Brasil pagando com lúdicos dinheirinhos de papel. É uma explicação, psicanalítica, talvez, para o hábito disseminado no clã do presidente da República de pagar imóveis em espécie. A outra explicação, menos pueril, demanda investigação, pois pode remeter à origem do dinheiro vivo usado nessas transações.

Patrimônio. Depois das transações em dinheiro vivo de Flávio Bolsonaro, reveladas no âmbito da investigação do processo das rachadinhas, originado a partir das movimentações financeiras atípicas do ex-administrador geral do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, reportagens mostram que Carlos e Eduardo se valeram do mesmo expediente para expandir seu patrimônio, e na mais tenra idade.

Prodígio das finanças. Um portento de empreendedorismo jovem, Carlos Bolsonaro, que foi eleito vereador aos 17 anos, tendo de ser emancipado pelo pai para disputar, e vendendo a própria mãe, Rogéria, comprou um imóvel em "moeda corrente do país" por R$ 130 mil aos 20, revelou reportagem do Estadão nesta quarta-feira. Trata-se de um inquérito, também por suspeita da prática de rachadinha, que corre contra o vereador no Rio. Outros dois imóveis comprados por ele estão sob investigação.

Duplex. Já o deputado Eduardo comprou não um, mas dois apartamentos em grana viva. É o que mostram duas escrituras obtidas pelo jornal O Globo, referentes a parcelas da compra de dois apartamentos, em 2011 e 2016, "em moeda corrente do País, contada e achada certa". Pelo jeito, a família Bolsonaro não tem confiança no sistema bancário.

E o fim da mamata? Para uma família que está inteira, e há décadas, na política, e cujo pai se elegeu presidente clamando uma certa "renovação", não deixa de ser emblemático. Assim como não param de acontecer coisas no governo que jogam por terra o discurso moralista -- e falsamente liberal e de austeridade fiscal -- entoado na campanha.

E a reforma, Guedes? Duas semanas depois de Paulo Guedes mandar para o Congresso um projeto de reforma administrativa sob o discurso de que é necessário cortar privilégios, o que o Planalto de Bolsonaro faz? De uma só tacada, a Advocacia Geral da União promoveu SEISCENTOS procuradores ao topo da carreira, com salário de R$ 27,3 mil cada um. Como era a coisa de um presidente indignado de cortar dos paupérrimos, mesmo? E não era o PT que promovia mamata e fidelizava o "deep state" do funcionalismo?

E o Tarcísio? Num dia de revelações surpreendentes, sobrou até para Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro que os bolsonaristas adoram ostentar como exemplo, mas que, vejam só, ocupou cargos de confiança no governo Dilma Rousseff. E que, agora, aparece citado em investigações por contratos assinados nesta época. Contratos do Dnit assinados na época em que ele comandava o órgão estão sob investigação da Polícia Federal por suspeita de corrupção. Ele não é pessoalmente investigado, mas seu nome aparece 17 vezes ao longo do inquérito.