Um dos integrantes da "nova política" eleita em 2018, Witzel parece que vai repetir o triste destino de seus antecessores no cargo, afundando ainda mais a política do Rio.

Filme antigo. Virou uma dramática rotina ver os governadores do Rio de Janeiro enfrentando acusações por envolvimento em irregularidades. Com cinco ex-governadores tendo sido presos (Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho e Moreira Franco) desde 2016, o afastamento de Wilson Witzel (PSC) do cargo por seis meses mergulha o Rio em nova crise. Acusado de participar de um esquema de desvio de recursos da Saúde, Witzel foi alijado do posto por decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Apesar de o ministro ter tomado a decisão sozinho, outros integrantes da Corte avaliaram que há tantas evidências de envolvimento de Witzel em irregularidades, que a medida era incontestável. O caso vai ser analisado no dia 2 pela Corte Especial do STJ e a decisão de Benedito deverá ser mantida. Enquanto isso, o vice Cláudio Couto, também investigado, assume o governo.

Esquema. As acusações contra Witzel são pesadas. Na representação que enviou para para o STJ para sustentar a denúncia, a subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo apontou a existência de um esquema de contratação irregular de organizações sociais na Saúde. Na visão da subprocuradora, Witzel seria o chefe desse esquema que planejava obter ilicitamente cerca de R$ 400 milhões e, propinas vindas desses contratos. Mas não está descartado que o esquema seja muito mais amplo, já que em sua delação, o ex-secretário de Saúde Edmar Santos citou que as irregularidades estariam espalhadas por todos os órgãos do governo.

Tem para todo mundo. A operação desta sexta alcançou vários dos principais aliados políticos do governador. O presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, foi preso, acusado de fazer parte do esquema. Ele chegou a disputar a eleição presidencial em 2014 e se aproximou de Jair Bolsonaro e de Wilson Witzel. Pastor Everaldo chegou a "batizar" os dois nas águas do Rio Jordão. Antes de ir para o PSL, Bolsonaro foi filiado, justamente ao PSC. No governo Witzel, ele era um dos mais influentes. A operação também investigou o vice-governador Cláudio Couto e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), entre outros. Assim, a linha sucessória do Rio está toda sob risco. Witzel já foi afastado, o vice e o presidente da Alerj estão sob a mira das investigações.

Perseguição. Witzel reclamou fortemente contra a decisão de ser afastado do governo. Acusou a Procuradoria-Geral da República de persegui-lo politicamente e disse que não participou de nenhuma irregularidade. Reclamou também de perseguição de Jair Bolsonaro. O presidente, por seu lado, não escondeu a alegria com a operação que ocorreu no Rio de Janeiro. Nem sempre a relação foi assim, já que Witzel se elegeu na onda do bolsonarismo, tendo como um de seus principais apoiadores o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho mais velho do presidente.

Nova velha política. A queda política de Witzel amplia a decepção com os chamados representantes da "nova política", que se elegeram em 2018 com o discurso de renovação contra as velhas e nocivas práticas e rapidamente se envolveram nas mesmas situações. O próprio Bolsonaro passou a campanha inteira criticando o toma lá, dá cá do Centrão e, agora, transformou o grupo no seu principal apoio no Congresso repassando cargos e recursos. Assim, muitas das promessas de 2018 envelheceram rapidamente, acabando com as ilusões dos que acreditaram nelas.