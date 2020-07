Proposta de emenda constitucional que transfere para novembro a disputa municipal será promulgada nesta quinta-feira por Davi Alcolumbre

Barulho por nada. Não durou muito tempo a resistência dos partidos do Centrão à proposta de adiamento das eleições municipais, nem ganhou corpo a ideia, defendida por alguns político, de prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores. Assim, passou com larga margem de votos (402 a 90, e 4 abstenções em primeiro turno e 407 votos favoráveis a 70 contrários em segundo turno) na Câmara a proposta de emenda à Constituição que transfere o primeiro turno da eleição de 4 de outubro para 15 de novembro, por conta da pandemia do novo coronavírus. O segundo turno, nas cidades em que houver, será em 29 de novembro.

Outros prazos. A PEC, que foi aprovada como veio do Senado e sem alterações que obriguem nova votação, prevê mudanças em outras datas do calendário eleitoral. Apresentadores de TV têm agora até 11 de agosto para se afastar das atrações caso queiram se candidatar. Os prazos de desincompatibilização para alguns cargos também foram estendidos, e agora vão até 4 de julho.

Acordo. Para vencer a resistência do Centrão ao adiamento das eleições, que poderia, no entender dessas siglas, prejudicar os prefeitos atualmente no cargo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), fechou um acordo prorrogando repasse de recursos da União para municípios, por meio da prorrogação da medida provisória 938. O acordo pode esbarrar na contrariedade do Senado com uma cláusula que estabelece a volta da propaganda partidária gratuita (aquela que acontece fora do período eleitoral, não confundir com a propaganda eleitoral).

Breque dos apps. Enquanto em Brasília era decidido o calendário eleitoral, em São Paulo e outras capitais um ruidoso e representativo movimento parou as entregas por aplicativos nesta quarta-feira. Os entregadores de bicicleta e moto de empresas de entrega exigem melhores condições de trabalho, como aumento no repasse do valor das entregas, ajuda para compra de equipamentos de proteção para covid-19 e outras reivindicações. As empresas minimizaram o efeito da paralisação, refutaram as reivindicações e não informaram se acatarão algumas das pautas.

60 mil. Mais uma barreira foi ultrapassada nesta quarta-feira: a das 60 mil mortes pela covid-19. São 60.194 óbitos e 1.426.913 casos confirmados, segundo dados do início da tarde do consórcio de veículos de imprensa.