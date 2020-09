Afinal: vacinar ou não vacinar? Por Vera Magalhães Ministro interino da Saúde e presidente dão declarações desencontradas sobre o assunto . No início do ano? E eis que o ministro eternamente interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, deu uma declaração pra lá de otimista sobre o início da vacinação em massa contra a covid-19. Disse ele que em janeiro o Brasil vai começar a vacinar "todo mundo". Além da falta de evidências científicas para a promessa, essa declaração de que vai haver uma vacinação massiva contrasta com a insistência de Jair Bolsonaro em relativizar e evocar teorias da conspiração contra a ideia de vacinação obrigatória e em massa. Conheço um pessoal. Pazuello creditou sua previsão sobre a vacinação em massa em janeiro ao fato de que está "em contato" com os fabricantes da vacina que está sendo desenvolvida em conjunto pela universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Não deu nenhum detalhe de protocolos comerciais ou científicos que permitem tamanho otimismo. A circunstância da declaração favorecia o tom de "chute": Pazuello respondia a uma youtuber mirim. Enquanto isso. O que Pazuello não sabia, ou não disse, é que justamente agora a vacina da AstraZeneca teve reforçadas as medidas de segurança em seus testes por conta de graves preocupações com efeitos adversos observados nos testes. Combinou com o chefe? Não dá para saber, uma vez que Bolsonaro voltou a dizer que não se pode obrigar todo mundo a se vacinar quando a vacina estiver disponível. "A gente não pode injetar qualquer coisa nas pessoas muito menos obrigar", "formulou" o presidente do Brasil. Sim, ele chegou a dizer que uma campanha de vacinação poderia "injetar qualquer coisa nas pessoas". E sim, ele ignora o fato de que uma lei assinada por ele, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, torna obrigatória a vacinação em uma pandemia e de crianças quando autoridades sanitárias assim entenderem, respectivamente. Tragédia nacional. A relativização do presidente, que se espraia na forma de negacionismo por parcelas da sociedade e em defesa de medicamentos sem evidência de funcionamento, ajudam a explicar um dado vergonhoso que foi divulgado nesta semana: pela primeira vez no século o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas infantis do calendário. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bancários da Caixa passam por 'esgotamento total' O presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sérgio Takemoto, afirmou ao BRP que os bancários da Caixa Econômica Federal estão em fase de "esgotamento total" em decorrência do alto volume de trabalho gerado com o pagamento do auxílio emergencial aos beneficiários de todo o País. O sindicalista disse que o banco não informou à entidade o número de casos e óbitos decorrentes da covid-19 entre os funcionários, apesar de a solicitação ter sido feita. Leia Mais Paes vira réu em processo de corrupção e é alvo de busca e apreensão O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM), que é candidato nas eleições deste ano, foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 8, em sua casa. Além disso, ele e mais quatro ainda foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc) pelos crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Leia Mais Renan diz que decisão do CNMP contra Deltan é 'branda' O senador Renan Calheiros (MDB-AL) considerou branda a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de punir com censura o procurador Deltan Dallagnol. Autor da ação, o parlamentar prometeu que vai entrar com uma ação civil para "reparação de danos morais" por conta de o ex-chefe da Lava Jato do Paraná ter se posicionado nas redes sociais contra a eleição de Renan para a presidência do Senado, em 2019. Leia Mais