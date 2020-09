Pasta de André Mendonça, candidato a vaga no STF, faz movimento depois de sucessivas cobranças de Bolsonaro

Fiscais do Bolsonaro. O ministro André Mendonça está de volta à cena. Depois do episódio mal-explicado, que mereceu um pito do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça e candidato a uma vaga na mesma Corte reapareceu com mais uma intervenção polêmica: a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada a sua pasta, notificou produtores e comerciantes de gêneros alimentícios para que, em cinco dias, forneçam explicações sobre a alta dos preços dos gêneros básicos de alimentação, sobretudo o arroz nosso de todo dia.

Qual a relação? Os leitores dessa newsletter podem ser perguntar: mas afinal o que um episódio tem a ver com o outro? Tudo. Mendonça, nos dois casos, procura demonstrar serviço para Bolsonaro, que em novembro dará a canetada mais cobiçada do ano: a indicação do substituto de Celso de Mello no STF. Essa corrida maluca pela toga, sobre a qual já escrevi em minhas colunas, tem determinado a linha de ação do Ministério da Justiça sob Mendonça e também os passos da Procuradoria-Geral da República no mandato de Augusto Aras, outro candidato.

Seu mestre mandou. A pasta de Mendonça mandou a cartinha aos produtores e às associações de varejistas no dia em que Bolsonaro, sempre ele, voltou ao assunto da alta de preços. No melhor estilo bolivariano, o presidente que se elegeu com discurso liberal sapecou: os donos de supermercados deveriam buscar "lucro próximo a zero" nos produtos alimentícios. O agronegócio, setor que sempre apoiou Bolsonaro, ficou de cabelo em pé. O mercado financeiro também. A frase destrambelhada do presidente e a ação idem do MJ causaram alvoroço na Bolsa e na cotação do dólar.

Mais um barata-voa. Essas manifestações abertas contra o livre mercado, a lei da oferta e da procura, a variação sazonal de preços e outras leis básicas da economia também incomodou os ministérios de Paulo Guedes e Tereza Cristina. A ministra da Agricultura correu para dizer que não haveria intervenção de preços. O mesmo fez o secretário Adolfo Sachsida, que chegou a tratar o presidente como alguém que fala coisas que o mercado não deveria levar a sério, e disse (talvez para informar Bolsonaro) que a variação de preços de alimentos agora não deve se refletir na inflação anual.

Saída razoável. Uma solução dentro das regras de mercado, e, portanto, inteligente, foi anunciada pela Camex, que decidiu zerar o imposto sobre a importação de arroz até o fim do ano como forma de pressionar a queda dos preços. Assim funciona a regulação econômica no liberalismo pregado por Paulo Guedes, que Bolsonaro e Mendonça ignoram.

Fogo na Lava Jato. A fase "fiscais do Bolsonaro" do governo acabou ofuscando o que deveria ser o assunto do dia, nova fase da Lava Jato do Rio de Janeiro atingindo advogados de forma bastante "ecumênica": pegou representantes de Lula, Flávio Bolsonaro e Wilson Witzel. Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Frederick Wassef e a advogada de Witzel, Ana Tereza Basílio, foram alvo da Operação E$quema S, que investiga desvio de recursos do Sistema S por advogados.

Prorrogação menor. Ainda no âmbito da Lava Jato, Aras, que anda em rota de colisão com a operação, aceitou o pedido para prorrogar a força-tarefa de Curitiba, mas por quatro meses, e não por um ano, como havia sido solicitado.

E o fantasma do impeachment... continua assombrando Bolsonaro. Aliás, é a única coisa que o preocupa de verdade, juntamente com o risco de não se reeleger (daí o foco nos preços dos alimentos, que podem detonar sua recém-recuperada popularidade). De olho no risco de ser processado, o presidente, com todo o jeitinho para não magoar um importante aliado, disse à bancada evangélica que deve vetar em parte o perdão de dívidas com a Receita no valor de R$ 1 bilhão, uma bomba fiscal aprovada pelo Congresso. O "capitão" fez questão de fazer uma média com os evangélicos: disse que adoraria sancionar o projeto, com o qual concorda, mas que não pode, sob risco de incorrer em crime de responsabilidade. Resta saber se os homens de Deus vão perdoar.