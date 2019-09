Agronegócio tenta se blindar de estrago provocado pela crise ambiental

Por Marcelo de Moraes

A discussão sobre o aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia atravessou as fronteiras e colocou o Brasil sob pressão internacional por conta de sua política ambiental. O governo de Jair Bolsonaro, até então, vinha adotando a linha de procurar minimizar as informações sobre o problema. E o presidente chegou até a levantar a suspeita de que representantes de ONGs seriam os responsáveis pelos focos de incêndio na Amazônia, apenas para comprometer a imagem do governo, mas a forte reação da comunidade internacional e de dirigentes políticos mudou esse quadro. E, agora, os representantes do agronegócio brasileiros já temem que o setor acabe pagando a conta dessa crise, através de sanções e embargos comerciais aos produtos nacionais.

A pressão externa já era grande, mas vinha sendo feita, principalmente, por organizações ambientais e por matérias na imprensa. O quadro mudou quando o presidente da França, Emmanuel Macron, usou as suas redes sociais para criticar a situação num tom duríssimo: "Nossa casa está queimando. Literalmente. A floresta amazônica está em chamas", escreveu. Macron fez mais. Pediu que a reunião dos países do G7, que acontecerá no fim de semana, em Biarritz, discuta "essa emergência". Líderes importantes endossaram o protesto, como o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o prefeito de Londres, Sadiq Khan. Nessa esteira vieram também Madonna, Leonardo Di Caprio, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Gente que dá peso e visibilidade internacional para a questão.

Quem paga a conta. Os principais dirigentes do agronegócio decidiram se mobilizar para tentar proteger o setor de eventuais punições ao Brasil por conta de sua política ambiental. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e os líderes da bancada ruralista se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedindo ajuda política para blindar o setor. Maia decidiu criar uma comissão externa da Câmara para investigar as queimadas na Amazônia e criar uma comissão geral da Casa - uma espécie de audiência pública - para que os deputados debatam o tema. A ideia é provar que as autoridades brasileiras se preocupam com a questão e que o agronegócio tem responsabilidade e não é um vilão que incendeia florestas.

Não interessa a ninguém. Conversei com Rodrigo Maia e ele me disse que "é importante mostrar que não é do interesse do agronegócio estar associado a desmatamentos". "Todos querem produção respeitando o meio ambiente", acrescentou. Ele também pretende levar os líderes do setor para conversar com embaixadores, como o da Grã-Bretanha, para tentar baixar a temperatura do debate.

Sem diplomacia. Já o presidente Bolsonaro preferiu usar sua tradicional live para responder Macron, dizendo que ele adota um "tom sensacionalista" para se referir à Amazônia. Em vez de tentar ganhar a discussão via Twitter, o presidente poderia ter usado os canais diplomáticos para abrir um diálogo com o líder francês e explicar o lado brasileiro nessa questão. Mas, sempre é bom recordar, há menos de três semanas, Bolsonaro desmarcou um encontro que teria com o chanceler francês Jean-Yves Le Drian, em Brasília, por suposta falta de tempo na sua agenda. Na hora prevista originalmente para a conversa, Bolsonaro apareceu numa transmissão ao vivo cortando o cabelo, possivelmente aborrecido pelo fato de Le Drian ter se encontrado antes com representantes de ONGs. O chanceler francês se referiu ao episódio dizendo que Bolsonaro teve "uma emergência capilar". A emergência, agora, é outra e pode custar caro ao agronegócio brasileiro.

Previdência atrasa. Relator da reforma da Previdência, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) pediu mais tempo para entregar seu parecer. A ideia era que o texto fosse apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, nesta sexta, 23, mas Tasso pediu mais tempo.

CPMF de volta? O ministro da Economia, Paulo Guedes, insiste na tentativa de criar um novo imposto que seria nos mesmos moldes da velha CPMF. O Congresso é contra e até aí morreu o Neves. Mas, perguntado sobre o assunto, Bolsonaro admitiu conversar sobre o assunto com o ministro. O presidente sempre foi contra a iniciativa, mas não quer desagradar seu ministro. No Congresso, ninguém acredita que Bolsonaro banque o plano. Mas o aviso já chegou no Planalto: a proposta não passa.

Por Vera Magalhães

