Às vésperas das eleições, municípios e Ministério da Saúde retomam notificações de óbitos e casos de covid-19

.

Durou pouco. A Anvisa recuou, ainda na manhã desta quarta-feira, de sua decisão de suspender os testes clínicos da Coronavac, vacina que vem sendo desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e a chinesa Sinovac. Na véspera, havia causado forte reação de cientistas, da imprensa, de partidos e movimentação no STF a decisão da agência, comandada pelo almirante bolsonarista Antonio Barra, de suspender os testes alegando um efeito adverso grave em um paciente que morreu, mas que o Butantan já informara não ter nenhuma relação com a vacina. Jair Bolsonaro explorou o caso politicamente, alegando que tivera uma "vitória" no episódio, o que expôs a Anvisa a questionamentos judiciais quanto a sua isenção como órgão regulador.

Bravata. A verborragia de Bolsonaro poderia lhe render mais um pedido de abertura de impeachment por crime de responsabilidade (já são dezenas de pedidos que dormitam na gaveta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia), uma vez que é assim que se caracterizam ações de governantes atentatórias à saúde pública no curso de pandemias e outras emergências sanitárias. A Anvisa e seu presidente também estavam expostos, pois Bolsonaro demonstrou ter informações a respeito do paciente, o que é vedado.

Bem quietinho. Um dia depois de gargantear sua suposta vitória num caso que envolvia a morte de uma pessoa e a vacina contra um vírus que já vitimou mais de 162 mil brasileiros, Bolsonaro não comentou a "derrota" com o recuo da Anvisa.

Apagão de dados. A quarta-feira também teve a retomada do registro de casos de covid-19 em Estados como São Paulo e Rio de Janeiro, depois de quatro dias de "apagão" no sistema do Ministério da Saúde. O hiato coincide com relatos de aumentos de casos em vários Estados, com hospitais particulares voltando a registrar muitos casos de internações. O registro de novos casos nesta quarta pode ainda não refletir a realidade, uma vez que vários municípios passaram os últimos dias sem lançar os dados. O apagão também coincidiu com a aproximação das eleições, o que levanta a lebre de omissão de dados para não prejudicar candidatos de vários partidos.

E por falar em eleições... A aproximação do pleito mostra movimentos emocionantes em várias capitais. Em São Paulo, a tônica da semana são os debates e a impugnação da pesquisa do Datafolha por Celso Russomanno. O candidato do Republicanos usou o debate da Folha e do UOL nesta quarta-feira para ir para cima de Guilherme Boulos, que ameaça sua ida ao segundo turno. Ele apresentou denúncia de uso de empresas fantasmas pela campanha do PSOL. Boulos não sabia do que tratava, porque a acusação, veiculada pelo canal do bolsonarista oswaldo Eustáquio, preso pelo STF e investigado no inquérito das fake news, foi ao ar depois do início do debate. Boulos apresentou trabalhos feitos pela produtora de vídeos e afirmou que a única divergência de dados se deve ao fato de ela não ter atualizado seu endereço.

Desistência e atentado. Em Porto Alegre, o ex-prefeito José Fortunatti (PTB) renunciou à candidatura após a Justiça Eleitoral impugnar seu candidato a vice. Isso pode mexer no grid de candidatos, uma vez que a disputa pela segunda vaga no segundo turno estava bastante embolada. Em São Vicente, a candidata do PSDB, Solange Freitas, sofreu um atentado. Seu carro foi alvejado com pelo menos cinco disparos de tiros, mas ela escapou incólume porque o veículo era blindado.