Em tom nacionalista, presidente reforçou discurso de soberania brasileira sobre a região e passou ao largo da discussão sobre proteção ambiental

Amazônia é nossa. No mês passado, durante a realização do Fórum Econômico Mundial, em Davos, o governo brasileiro sentiu a pressão da opinião pública internacional, especialmente de agentes econômicos, cobrando melhores práticas ambientais. Como resposta, Jair Bolsonaro anunciou, imediatamente, a criação do Conselho Nacional da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, com a tarefa de proteger e preservar a região. Hoje, Bolsonaro assinou o decreto que cria o conselho e, no seu discurso, pregou o tempo inteiro a defesa da soberania do Brasil sobre a Amazônia e a aprovação do projeto que permite a exploração de terras indígenas.

Projeto polêmico. Desde a campanha presidencial, Bolsonaro pregou que era necessário rever as grandes extensões das reservas indígenas e começar a desenvolver a exploração da Amazônia, especialmente na parte mineral. O projeto encomendado ao Ministério de Minas e Energia já foi enviado ao Congresso e enfrenta resistência até do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que pretende destiná-lo a uma espécie de limbo regimental, criando uma comissão especial para analisá-lo, mas deixando sua tramitação na bacia das almas da Casa. Bolsonaro, no entanto, hoje fez questão de insistir no tema e pedir sua aprovação.

Riquezas. "Queremos que ela (Amazônia) seja preservada, mas queremos também que os seus bens não fiquem lá simplesmente escondidos para sempre. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. Amazônia realmente nos pertence. E somente se interessando por ela e apresentando políticas que realmente possam mostrar que ela é nossa e que somos responsáveis pela sua soberania é que vamos reverter, se Deus quiser, aquilo que grande parte da mídia interna e externa fez contra esse pedaço de terra mais rico não só do Brasil, bem como do mundo", disse o presidente durante a solenidade realizada no Palácio do Planalto no fim da tarde.

Indústria da demarcação. O presidente também bateu forte na extensão das reservas indígenas do País. Lembrou que em 1992, quando era deputado federal, combateu a decisão do governo Collor de usar uma grande área territorial para criar a reserva ianomâmi. "Ouso dizer, que talvez essa nossa preocupação, fez com que fosse deflagrada uma verdadeira indústria da demarcação das terras indígenas. Hoje, temos o Estado de Roraima praticamente tomado. Grande parte da Amazônia e existe no Brasil todo".

Irmãos índios. Criticado recentemente por ter falado que os índios estavam "evoluindo" e "cada vez mas é um ser humano igual a nós", o presidente hoje se referiu duas vezes a eles como "irmãos índios". Mesmo assim, insistiu no ponto que eles dispõem de terras demais. "Deixo bem claro que ninguém é contra dar a devida proteção e terra aos nossos irmãos índios. Mas, na forma como foi feito, hoje em dia reflete em 14% do território nacional demarcado como terra indígena. É um tanto quanto abusivo", disse. "Levando-se em conta também, no Estado de Mato Grosso, para você escoar a produção para determinadas áreas a estrada tem de fazer zigue-zague porque não pode passar por cima de reservas indígenas", acrescentou. "Em boa hora chegou o nosso Almirante Bento, do Ministério das Minas e Energia, e apresentou um projeto. De modo que vai depender do Parlamento que os nossos irmãos índios, se assim o desejarem, poderão fazer em sua terra tudo aquilo que o seu colega branco fazendeiro faz ali do lado".

E o meio ambiente? Principal razão do conselho ter sido criado às pressas, a proteção ambiental da Amazônia foi abordada apenas lateralmente pelo presidente em seu discurso. Independentemente do que o conselho venha a fazer na região, trata-se de um erro estratégico. A cobrança por boas práticas ambientais tem sido cada vez mais intensa nos debates econômicos. E esse foi um dos grandes recados de Davos. Os investidores podem se afastar cada vez mais do Brasil se entenderem que o País é tolerante ou incompetente no combate ao desmatamento ou às queimadas. Assim, o discurso de hoje do presidente poderia representar um marco para começar a desfazer essa imagem. Mas Bolsonaro preferiu adotar o enfoque de sempre. Pelo menos, ninguém o poderá acusar de que ficou só no discurso em relação ao problema. Porque, nesta terça-feira, nem discurso pró-meio ambiente houve.