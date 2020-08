Após 'debandada', Bolsonaro faz aceno a Guedes Por Vera Magalhães Em pronunciamento conjunto com Maia e Alcolumbre, presidente reafirma compromisso com teto diante de um ministro calado e ainda carrancudo . Colher de chá. A clara insatisfação demonstrada abertamente por Paulo Guedes depois da demissão conjunta de dois de seus principais auxiliares, Salim Mattar e Paulo Uebel, levou Jair Bolsonaro a tentar uma reação rápida. Fez um gesto para fortalecer o ministro da Economia promovendo uma reunião com os presidentes das duas Casas do Congresso, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e fez questão de chamar também os dois ministros considerados antípodas a Guedes hoje no governo, Rogério Marinho e Tarcísio Freitas. Leitura corporal. Guedes permaneceu calado e ainda carrancudo em todo o pronunciamento que se seguiu à reunião, como a demonstrar que, desta vez, precisará ver para crer que está mesmo prestigiado. A liturgia do momento o colocou justamente no meio de Marinho e Tarcísio, e o desconforto entre eles foi patente mesmo sem palavras e por trás das máscaras. Teto fica? Na reunião e na fala depois, Bolsonaro se comprometeu com a manutenção do teto de gastos federais, grande aflição atual de Guedes e tema que uniu seus esforços aos de Rodrigo Maia, depois de várias escaramuças entre os dois. As ameaças ao teto rondavam o Planalto e um dos principais articuladores de tentativas de "pedalar" com os gastos era justamente Marinho, que fez consultas ao Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de usar créditos extraordinários e até restos a pagar do chamado Orçamento de Guerra para custear obras de seu plano Pró-Brasil, o PAC bolsonarista. Administrativa sai? No rol das promessas cujo cumprimento ainda está por ser verificado, também foi ressuscitado o discurso da reforma administrativa, que Maia tem advogado bastante nos últimos dias. Não parece ser algo no horizonte, tanto que Paulo Uebel pediu demissão por não ver espaço nem prioridade no assunto. Em pleno ano eleitoral parece acreditar em gnomos achar que o governo vai comprar treta com o funcionalismo. Mas serve à narrativa de que Guedes está forte. Sinais contraditórios. Talvez o ceticismo demonstrado pela cara de Guedes se deva ao fato de que os demais sinais emitidos por Bolsonaro vão na contramão da responsabilidade fiscal. Ele acaba de decidir pela troca do líder do governo na Câmara. No lugar do fraco Vitor Hugo (GO) entra a raposa velha Ricardo Barros (PP-PR), o puro creme do milho do Centrão. Esse pessoal está até disposto a embarcar no projeto reeleitoral de Bolsonaro, mas para isso quer verba pública correndo para as bases, o que significa que sim, o teto de gastos continua sendo um incômodo para os novos aliados do presidente. Por Marcelo de Moraes Foi o governo quem mandou a reforma para a bacia das almas. A proposta de reforma administrativa não avançou até agora por um motivo simples: o presidente Jair Bolsonaro e alguns dos seus principais auxiliares nunca morreram de amores pela ideia. Se a reforma é apontada por muitos especialistas como uma parte necessária para a modernização do Estado brasileiro, também é vista como fator de desgaste político por integrantes do governo. Ainda mais com o calendário eleitoral se aproximando. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER BRPergunta: Entrega do dossiê 'antifascista' aos EUA é inconstitucional? "Anti-nacional", é assim que a professora em Direito Internacional da Universidade Federal do Paraná Larissa Ramina define a entrega de um dossiê "antifascista" que teria sido feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro à embaixada dos Estados Unidos. Leia mais Grupo contra aumento da letalidade policial tenta diálogo com Doria Mesmo em tempos de isolamento social, os índices de letalidade policial só aumentam no Estado de São Paulo. O último caso de grande repercussão ocorreu na segunda, 10, quando um jovem, de 19 anos, que estava em uma moto emprestada por um amigo, sem capacete e desarmado, foi baleado por um policial durante uma abordagem em na Zona Sul da Capital paulista. Antes de mais essa morte acontecer, um grupo de entidades contra a violência policial enviou um ofício ao governador João Doria (PSDB) para tentar uma audiência sobre a ação da polícia no Estado. Leia mais Marlos Ápyus: 'Bolsonaro oferece riscos à democracia desde 2018' Em artigo escrito especialmente para o BRPolítico, o jornalista Marlos Ápyus constrói uma linha do tempo para mostrar que, bem antes das eleições, Jair Bolsonaro e alguns dos seus mais próximos colaboradores já flertavam, de diferentes formas e em muitas oportunidades, com a ideia de um golpe ou intervenção militar. Os recentes ataques do já presidente da República à democracia e apoio a atos com viés golpista tiveram "ensaios" em episódios como a greve dos caminhoneiros de 2018 e tentativas "teóricas" de justificá-los em figuras como Olavo de Carvalho e Filipe G. Martins. Leia mais