Após desgaste, Bolsonaro abre o cofre para combater coronavírus Por Vera Magalhães Presidente autoriza ampliação de auxílio a trabalhadores informais após negociação que envolveu o Legislativo. Guinada. Um dia depois de comprar briga com o governador de São Paulo, João Doria Jr., e diante da constatação de que ficara isolado em sua disposição de retomar as atividades do comércio e das escolas, contrariando a orientação de distanciamento social para combater o coronavírus, Jair Bolsonaro experimentou outra estratégia e cedeu à pressão para ampliar o colchão social durante a pandemia. Quem dá mais? Enquanto a Câmara já discutia, em sessão realizada presencial e remotamente, projeto concedendo "coronavouchers" no valor de R$ 500 durante seis meses a trabalhadores informais, pessoas que estão na fila de benefícios sociais e pessoas com deficiência e baixa renda, o presidente autorizou a ampliação do valor para R$ 600. O projeto inicial do governo falava em conceder R$ 200. Protagonismo. Na longa sessão da Câmara, que ainda prosseguia no fechamento desta newsletter, deputados criticaram muito Bolsonaro pela sugestão de encerrar o distanciamento social e por supostamente colocar a economia acima da vida das pessoas. Também trataram a votação do projeto de transferência de renda como uma conquista do parlamento, e não uma iniciativa do Executivo. Humor. Bolsonaro também procurou demonstrar mais bom humor, embora em se tratando do presidente este sempre resvale para o mau gosto: pela manhã, ironizou os jornalistas que o aguardavam na porta do Alvorada, questionando o que estavam fazendo lá se a orientação era o distanciamento social. À tarde, disse que o brasileiro pode pisar no esgoto que "não pega nada", de novo desdenhando do novo coronavírus. Enquanto isso... O número de mortos começa a aumentar de forma exponencial. O número de mortes passou a 77, com quase 3.000 contaminados. O número de óbitos desta quinta, 20, foi o maior de óbitos desde o início da epidemia. O grau de subnotificação é alto, de acordo com as autoridades de saúde. Governadores. Os governadores assinaram nova carta solicitando recursos ao governo federal. O único que não assinou, para não comprar briga com Bolsonaro, foi o governador de Minas, Romeu Zema (Novo). As redes bolsonaristas passaram a mirar os protagonistas da oposição a Bolsonaro: João Doria e Ronaldo Caiado, que acaba de romper com o presidente, viraram alvos de ataques e hashtags. Por Marcelo de Moraes Bolsa cresce pelo terceiro dia, mas cenário segue incerto. Depois de ter sido varrida pelo efeito do coronavírus, a Bolsa brasileira conseguiu, nesta quinta-feira, seu terceiro dia consecutivo de fechamento em alta. É verdade que foi o crescimento mais baixo dos três, com a Bolsa subindo 3,67%. Mas os investidores podem ver metade do copo cheio em vez da metade vazia. Afinal, a trajetória de queda foi interrompida e, principalmente, a onda de circuit breakers também - foram cinco nas duas semanas anteriores. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bolsonaro usa situação de caminhoneiros contra quarentena O clã Bolsonaro, capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro, tem divulgado nas últimas horas uma série de vídeos feitos por caminhoneiros recheados de ameaças de paralisação. Nas peças, motoristas ameaçam parar as atividades e aderir as quarentenas determinadas por governadores caso o isolamento social, que fecha restaurantes, mecânicas e lojas de peças, não seja retirado. Leia mais Governo restringe entrada de estrangeiros por portos O governo restringiu a entrada de estrangeiros por transportes aquaviários, como embarcações e navios, em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União na tarde desta quinta-feira, 26. Leia mais Ministro barra trecho de MP com restrição à LAI O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e deferiu medida cautelar nesta quinta, 26, suspendendo o trecho mais polêmico da MP 928/2020, do presidente Jair Bolsonaro, que impôs restrições à Lei de Acesso à Informação em meio à pandemia da covid-19. Leia mais