Aras passa fácil no Senado, mas assumirá sob desconfiança Por Vera Magalhães Foi rápida e rápida a aprovação do novo procurador-geral da República, mas a tranquilidade da sabatina não reflete o espírito interno no MPF nem o da sociedade

Passeio. Aras teve uma sabatina que mais parecia um convescote entre amigos de "cabelos brancos", característica que ele evocou para afetar experiência, comedimento e propensão ao diálogo e, vira e mexe, voltava na fala dos senadores. Os únicos mais contundentes foram Alessandro Vieira (Cidadania), Randolfe Rodrigues e Fabiano Contarato, ambos da Rede.

Lá e cá. Aras adotou a mesma estratégia que já usara nas visitas aos gabinetes dos senadores: modular o discurso a depender do interlocutor. No melhor estilo uma no cravo, outra na ferradura, disse, por exemplo, que vai prestigiar a Lava Jato, mas criticou levemente excessos e busca pela "ribalta" por parte de jovens procuradores - a quem prometeu não "perseguir", mas que podem, segundo ele, responder por eventuais abusos.

Placar. O placar foi dilatado (68 votos a favor de Aras e 10 contra), mas isso não é exceção, e sim regra, na PGR. Raquel Dodge teve vida mais tranquila: 74 votos a favor e só 1 contra. Da mesma maneira, a conciliação na hora da sabatina é previsível e nem sempre indicativa de como o procurador-geral vai se conduzir no cargo.

Pé atrás. Mas o fato é que Aras assume tendo contra si a maior resistência interna desde Geraldo Brindeiro - com a diferença de que, no caso do "engavetador-geral" dos anos FHC, essa antipatia se dava na saída, e não na largada do mandato. Prometeu combater o corporativismo e se ater às leis, mas, para muitos, inclusive no conjunto da sociedade, isso pode ser uma senha para retrocessos na postura mais ativa do MPF no combate à corrupção e na função de fiscalizar o poder público.

Beija-mão? Justamente pela carga de desconfiança que reúne em torno de si, Aras surpreendeu ao ir se encontrar com Jair Bolsonaro tão logo teve seu nome chancelado pelo Senado. O presidente já chegou a dizer que o PGR era o cargo mais importante de seu governo, mesmo sendo o MPF um órgão independente. É esta independência que será cobrada de Aras desde o dia 1, nos fronts interno e externo.

Por Marcelo de Moraes

Do Marcelo: Brasil gera 121 mil empregos, mas políticos preferem 'balbúrdia'. Foram gerados 121.387 empregos com carteira assinado no mês de agosto. O resultado é o melhor para o mês desde 2013 e a notícia é uma das mais importantes do dia. Mas dificilmente você verá os políticos tratando desse assunto no Congresso. Leia mais