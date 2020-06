Atos no fim de semana devem ditar próximos passos da crise Por Vera Magalhães Oposição teme que bolsonaristas provoquem confronto para justificar repressão . Compasso de espera. Atos previstos para este domingo são o grande fato a catalizar as atenções do governo, do Supremo Tribunal Federal, de partidos políticos e dos organizadores de manifestos anti-Bolsonaro que circularam nos últimos dias. Sua realização ou não, a presença de opositores ou de apoiadores do presidente, a possibilidade de confronto e, sobretudo, a reação de Jair Bolsonaro deverão ditar os próximos passos de uma crise institucional que passou os últimos dias latente, mas longe de ser superada. Retrospecto. O fim de semana passado foi o de maior tensão até aqui neste ano. Confronto entre opositores e apoiadores de Bolsonaro em São Paulo deram vazão a que aliados do presidente e até o vice Hamilton Mourão passassem a defender a categorização de movimentos que se autodenominam antifascistas como terroristas -- sem mencionar, no entanto, os grupos que realizam protestos ao menos desde março em apoio ao presidente e pelo fechamento do Congresso e do STF, entre outras pautas antidemocráticas. Pé atrás. A pregação pela criminalização dos movimentos "antifa" foi copiada de Donald Trump e vocalizada, claro, por Eduardo Bolsonaro primeiro, depois por Daniel Silveira, um deputado do Rio a serviço da família, e pelo próprio presidente. As críticas de Mourão ao ministro do STF Celso de Mello no mesmo artigo em que chama manifestantes de delinquentes foram vistos como mais um elemento da radicalização do governo nos últimos dias, e de uma união não vista até aqui entre presidente e o vice. O que nos une. Na verdade, o que fez Mourão sair da postura olímpica em que estava, procurando se diferenciar de Bolsonaro e se mostrar mais democrático, foi a possibilidade de avançar na Justiça Eleitoral o processo da cassação da chapa de ambos em 2018. Com isso, o impeachment deixa de ser uma possibilidade no horizonte e o risco ditou a solidariedade ao "capitão". Melhor não. Diante das palavras radicalizadas sobre os movimentos e dos riscos reais de infiltração nas manifestações por defensores do presidente, partidos de oposição passaram a desencorajar a realização de atos no domingo. O risco de agravamento da pandemia de covid-19 também foi elencado como fator para a cautela. Nos braços do povo. O fato é que o bolsonarismo percebeu a criação de movimentos arraigados de combate ao presidente e decidiu fincar pé. O presidente usa a possibilidade de cassação da chapa para engajar os militares, até aqui receosos com a escalada autoritária, em sua defesa, com o argumento que o que se quer é um golpe que revogue o voto de 57 milhões de brasileiros. Esse discurso encontra ressonância na caserna. Por Marcelo de Moraes Nas 'Forças Armadas da Saúde', coronel vira nº 2. O governo decidiu militarizar de vez a cúpula do Ministério da Saúde, no momento em que o País enfrenta a pandemia do coronavírus, com mais de 32 mil mortos. Depois de ontem ter oficializado o general Eduardo Pazuello como ministro interino, hoje o presidente Jair Bolsonaro efetivou o coronel do Exército Antonio Elcio Franco Filho como secretário-executivo da pasta. A medida foi publicada, nesta quinta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Após recorde de mortes, Bolsonaro coloca AGU para liberar praias Um dia após o Brasil bater o recorde de registros de mortes diárias por coronavírus, Jair Bolsonaro avisou que a Advocacia-Geral da União está emitindo um parecer para liberar o uso de praias no Brasil. Segundo o presidente, essa decisão será publicada "entre hoje e amanhã". Leia mais Holanda pisa no freio de acordo da UE com Mercosul O Parlamento holandês aprovou na quarta, 3, uma moção contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul sob o argumento de que o agronegócio brasileiro não respeita o meio ambiente. A posição marca o início de um longo processo, assinado em junho do ano passado, que só será ratificado com a aprovação dos 27 Estados membros do Conselho Europeu, dos parlamentos regionais em alguns países, como Bélgica, e pela maioria do Parlamento Europeu. Leia mais Maia: 'A sociedade não quer mais fake news' O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender, nesta quinta-feira, 4, o projeto de lei de combate às fake news e disse que parlamentares vão trabalhar entre hoje e amanhã para construir um texto de consenso a ser apresentado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Na avaliação de Maia, a proposta ser construída por deputados e senadores deixa o texto fortalecido para que, em caso de veto do presidente Jair Bolsonaro, a maioria das duas Casas poderia se unir para garantir a efetividade da lei. Leia mais