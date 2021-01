Aumenta pressão contra Bolsonaro e oposição prepara pedido de impeachment Por Marcelo de Moraes Caos e falta de oxigênio em Manaus e desorganização da vacinação aumentam os protestos e as acusações contra o presidente. Panelaço aconteceu à noite nas principais cidades do País. Limite. Sem conseguir organizar, até agora, um plano nacional de vacinação e com a trágica situação da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, o governo viu subir muito a pressão política contra si. O tom das críticas a Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi muito pesado e acusatório. Especialmente, porque, como de costume, o presidente se isentou de qualquer responsabilidade pelos problemas no combate ao coronavírus. O resultado dessa pressão é que a discussão sobre a apresentação de um pedido de impeachment contra Bolsonaro começou a ganhar força no Congresso. Estaria acabando a paciência com o presidente? Desgaste. O problema é que Bolsonaro segue sem entender como seu comportamento negacionista diante da pandemia vai minando sua imagem. As cenas de desespero em Manaus, com doentes morrendo asfixiados, correram o mundo. A possibilidade de ter de transferir bebês recém-nascidos para outros Estados em busca de oxigênio, só aumentou a comoção geral. A verdade é que essa crise aumentou muito a insatisfação com o governo. E daí? Para piorar, Bolsonaro e seu ministro Pazuello passaram a impressão de não darem grande importância à crise da saúde no Amazonas. Enquanto artistas, empresários e grupos empresariais se mobilizaram para enviar cilindros de oxigênio para Manaus, Bolsonaro preferiu empurrar a responsabilidade pelo problema para o colo do governador do Amazonas, Wilson Lima. De quebra, ainda voltou a pregar o uso inútil de cloroquina e ivermectina, que não têm qualquer eficácia comprovada no combate ao Covid-19. Índia first. A bagunça do governo não se limitou à crise de Manaus. Os planos para iniciar a vacinação são tão improvisados que, claro, apresentam muitos problemas. O governo planejou trazer rapidamente da India dois milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca. Só que, como contamos aqui no BRPolitico Analisa, a Índia só pretende liberar as doses quando acabar de vacinar sua população. E a população da Índia supera um bilhão. Made in China. Sem opção, o Ministério da Saúde decidiu requisitar ao Instituto Butantã todas as doses da Coronavac, produzida com os chineses da Sinovac. Depois de passar meses esculhambando a vacina e questionando sua eficácia, o governo resolveu se agarrar a essa alternativa. O governo de São Paulo, porém, não está disposto a abrir mão de suas doses, agora que o Ministério tropeça na busca pela AstraZeneca. É possível que a questão seja judicializada. Dia D. O problema é que, com isso, ninguém sabe quando a vacinação será, de fato, iniciada no Brasil. E tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca ainda precisam receber o aval da Anvisa para poderem ser usada de forma emergencial. Na defensiva. Desde quinta-feira, o governo percebeu que o colapso dos hospitais de Manaus tinha se tornado uma crise nacional. Por isso, a orientação entre os bolsonaristas era informar que o governo tinha repassado muito dinheiro para o governo local e que os recursos foram mal usados. A estratégia era também usar as redes sociais para lembrar das acusações contra o governador Wilson Lima de suspeita de irregularidades no uso de recursos para combater a pandemia. Com isso, calculavam, conteriam o prejuízo. Só que não funcionou. Bolsonaro passou a ser muito criticado e chamado de responsável pela falta um combate adequado à pandemia no País. No radar. Nesse clima, aumentaram os discursos políticos pedindo o impeachment de Bolsonaro. O governador João Doria chamou o presidente de "facínora" e cobrou uma reação do Congresso contra suas ações. Rodrigo Maia previu que o impeachment certamente seria discutido no futuro pela Câmara. Até o apresentador Luciano Huck, que costuma ter posições mais comedidas, ajudou a promover um panelaço contra o presidente. No início da noite, os partidos de oposição anunciaram que vão apresentar um pedido de impeachment contra o presidente o responsabilizando pela negligência nas ações de combate ao coronavírus. Tem voto? Mesmo sem saber se um pedido de impeachment contra Bolsonaro tem condições políticas de avançar no Congresso, a oposição entende que é preciso iniciar esse movimento. Com acusações fortes e um pesado clima emocional, acentuado pelas milhares de mortes causadas pela Covid, a ideia do grupo é sair da letargia e ver como a sociedade reage. Conforme o apoio recebido, calculam que os votos pelo impeachment podem acabar aparecendo. Panelaço. À noite, um sonoro panelaço contra Bolsonaro foi feito nas maiores cidades do País. Já houve antes e acabou sendo atenuado com o tempo. Resta saber se isso se repetirá dessa vez. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Lewandowski obriga governo a fornecer oxigênio a Manaus O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, atendeu em parte nesta noite de sexta, 15, a petição do PT e PCdoB para que o governo federal promova imediatamente todas as ações ao seu alcance para debelar a crise sanitária instalada em Manaus (AM). O magistrado deu 48 horas para que o governo apresente ao STF um plano com estratégicas para resolver o caos no Estado. O pedido é assinado ainda pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e pelo senador Humberto Costa (PT-PE). Leia Mais Nas desculpas do ministro por Manaus, nova cepa da covid-19 é 'ignorada' Nas desculpas de Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello para a situação em Manaus teve de tudo: falta de medicamentos sem eficácia, o período das chuvas e até a posição geográfica da capital amazonense. Mas nem o presidente, nem o ministro da Saúde citaram em suas recentes declarações a nova cepa do coronavírus, que parece ser mais transmissível, como motivo para o agravamento da pandemia no estado nortista. Leia Mais Secretário diz que Inep vai aceitar adiamento do Enem em Manaus O secretário municipal de Educação de Manaus, Pauderney Avelino, disse ao BRPolítico, nesta sexta-feira, 15, que conversou com a direção do Inep para garantir o adiamento das provas do Enem na cidade. Segundo ele, o pedido de adiamento será aceito . Leia Mais