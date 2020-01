Balança comercial tem o pior resultado desde 2015 e resultado preocupa

Por Marcelo de Moraes

Queda é de quase 20% em relação a 2018, último ano do governo de Michel Temer, quando a balança teve um superávit de US$ 58 bilhões

Balde de água fria. Na contramão do cenário otimista que analistas têm feito para a economia brasileira em 2020, a balança comercial fechou com um superávit de US$ 46,7 bilhões. Apesar de o dado ainda exibir um saldo no azul, ele representa uma queda de quase 20% em relação a 2018, último ano do governo de Michel Temer, quando a balança teve um superávit de US$ 58 bilhões.

Recuo. Para efeitos de comparação, vale lembrar o que ocorreu em 2015, último ano em que os números do comércio externo andaram tão baixos. Na ocasião, a balança apresentou um superávit de apenas US$ 19,5 bilhões. Sempre é importante recordar que esse resultado ocorreu num período em que o País mergulhava na recessão econômica e a então presidente Dilma Rousseff já enfrentava a pressão política pela abertura do processo de impeachment, que a afastou do comando do governo no ano seguinte. Agora, esse clima pesado não existe.

Se brigar, piora. A queda no desempenho deste ano foi causada pela redução das exportações. Ao todo, elas somaram US$ 224 bilhões, perdendo 7,5% em relação a 2018. Um dos fatores para essa queda foi a crise econômica que aconteceu na Argentina, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. A situação pode se agravar para 2020 se levarmos em conta que o presidente Jair Bolsonaro vive às turras como o novo presidente argentino, Alberto Fernández, chegando a dizer, durante a campanha, que a Argentina poderia virar uma nova Venezuela se Fernández fosse eleito. Com Maurício Macri no poder, os argentinos não compraram mais do Brasil simplesmente porque estavam quebrados. Agora, além da economia em crise, o relacionamento ruim entre os dois governos pode se tornar um novo fator de ameaça para a balança brasileira em 2020.

Euforia. Apesar disso, a Bolsa abriu o ano em ritmo de euforia, com nova quebra de recorde. Nesta quinta, a Bolsa fechou acima de 118,5 mil pontos, numa elevação de 2,53% em relação ao último pregão do ano passado. As previsões são que isso vai se repetir durante 2020, ampliando o já incontido entusiasmo com o mercado de ações.

Como é? De volta ao esquema da paradinha para atender admiradores e jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro causou surpresa ao dizer, agora, que deve sancionar o Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões aprovado pelo Congresso. No fim do ano passado, o presidente irritou os parlamentares ao dizer que vetaria a proposta.Tanto que deputados e senadores, que contam com esses recursos para bancar suas campanhas e de seus aliados na eleição municipal, avisaram que derrubariam o veto se ele fosse confirmado.

Como é? (2) Mais estranha ainda foi a justificativa dada pelo presidente para a iminente mudança radical de posição. Ele afirmou que se vetasse o valor do fundo poderia ser enquadrado em crime de responsabilidade e sofrer um processo de impeachment. A declaração provocou críticas de parlamentares. Eles avaliam que, mais uma vez, o presidente tenta expor negativamente o Congresso, quando a decisão sobre vetar ou sancionar depende apenas da própria vontade.