BC anuncia que está monitorando impacto do Coronavírus e juros devem cair mais Por Marcelo de Moraes Impacto do vírus sobre a economia brasileira passa a ser preocupação real da equipe econômica, que também tenta retomar reformas. Caiu a ficha. O impacto cada vez maior da propagação do Coronavírus pelo mundo já vinha ligando o sinal de alerta nas principais economias mundiais, que deflagraram ações para tentar amenizar esse estrago. Logo cedo, o Federal Reserve, o banco central americano, tinha anunciado uma média extraordinária, com um corte nos seus juros. A decisão foi acompanhada pela declaração de que o vírus representa riscos para a atividade econômica. A medida causou surpresa e influenciou o movimento do Banco Central brasileiro de anunciar que estava monitorando o Coronavírus. Vacina. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) acontecerá nos dias 17 e 18 e o mercado já dá como certa uma nova redução da taxa de juros. Depois de chegar a sua marca mais baixa historicamente, com 4,25%, esse indicador deverá cair mais ainda na próxima reunião. A dúvida é a extensão desse corte. Para alguns, o BC ainda manterá alguma cautela, levando a taxa para 4%. Mas já existe a aposta que o corte poderá ser mais radical, indo para 3,75%. E que a taxa poderá bater em 3,50% antes do fim do semestre. Seria uma espécie de vacina do BC para a economia não sentir tanto o impacto do vírus. De olho. Na nota, o BC informa que "as próximas duas semanas permitirão uma avaliação mais precisa dos efeitos do surto de Coronavírus na trajetória propositiva de inflação no horizonte relevante de política monetária". Com esse prazo, o mercado calcula que o BC decidiu esperar pela próxima reunião do Copom, que acontece em duas semanas, em vez de repetir o Federal Reserve e baixar os juros via medida extraordinária. E as reformas? Com o cenário externo ficando cada vez mais delicado, o governo reassumiu o discurso pró-reformas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a necessidade de suas aprovações e lembrou que isso precisa ser feito logo. Em reunião com representantes de movimentos populares, prometeu, mais uma vez, que enviará à proposta de reforma administrativa na próxima semana. Quem sabe, agora é para valer. Acordão. Diante de um quadro econômico nebuloso, piorar a situação política seria jogar contra o patrimônio. E, pela primeira vez em duas semanas, Governo e Congresso conseguiram avançar num entendimento sobre os vetos presidenciais para as propostas de gastos do Orçamento impositivo. Pressionado pelas ruas, o Congresso achou bom topar uma espécie de rachunço com o governo dos R$ 30 bilhões que o relator do Orçamento teria para gastar com emendas de sua preferência. Assim, através de um projeto de lei enviado hoje mesmo pelo Planalto, R$ 15 bilhões voltariam para o uso do governo como bem entender e os outros R$ 15 bilhões seriam divididos entre Câmara (R$ 10 bi) e Senado (R$ 5 bi). Em troca, os vetos do presidente Jair Bolsonaro seriam preservados. A sessão foi suspensa e será retomada nesta quarta-feira, 4. Água fria na fervura. Apesar de a maioria gostar do acordão, que serve para distensionar o relacionamento entre Executivo e Legislativo, alguns grupos ainda contestam a solução. Mas apanhando das ruas e de integrantes do governo e reagindo ameaçando até com pauta bomba, os parlamentares estão loucos para virar a página dessa discussão. Para aqueles que estão preocupados com a situação econômica, essa é a melhor notícia, porque abre espaço para que as reformas e outras propostas importantes avancem, num momento em que elas se tornam cada vez mais decisivas para reduzir os riscos sobre a economia. Por Vera Magalhães Guedes: 'Temos só 15 semanas para mudar o Brasil'. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez nesta terça-feira um apelo dramático para que os principais movimentos de rua do País ajudem a agenda de reformas de sua pasta. "Temos só 15 semanas para mudar o Brasil", afirmou, durante almoço que reuniu representantes desses movimentos na casa do secretário especial de Desestatização da pasta, Salim Mattar, em Brasília. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Eduardo: 'Roraima está se tornando um Estado da Venezuela' Em mais uma carga contra o governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que "Roraima está se tornando um Estado da Venezuela". Leia mais Esquerda anuncia 'união' contra Bolsonaro Em nota, siglas como PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PV e Rede, além da Unidade Popular, avisam que debaterão uma "pauta única" no Parlamento. Leia mais Doria comemora aprovação de PEC da Previdência e critica 'vandalismo' "Não posso deixar de registrar meu repúdio aos atos de vandalismo presenciados durante a votação, dentro e fora da Alesp. Depredação do patrimônio público, intimidação aos parlamentares, agressão a policiais e desrespeito à democracia", afirmou o governador paulista no Twitter. Leia mais