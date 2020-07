Bolsonaristas banidos do Twitter e Facebook por ordem do STF Por Vera Magalhães Militantes como Roberto Jefferson e Alan dos Santos e empresários como Otavio Fakhoury tiveram as contas nas redes sociais suspensas por ordem de Alexandre de Moraes . Nova onda. O Supremo Tribunal Federal andava quieto nas últimas semanas e havia questionamentos a respeito de se o inquérito das fake news iria dormitar uma vez que Jair Bolsonaro reduziu o tom de ataques à instituição. Mas na quinta-feira o ministro Alexandre de Moraes apresentou notícia-crime tendo como alvos o presidente e dois dos filhos e, nesta sexta, mandou suspendeu as contas no Twitter e no Facebook de vários militantes e empresários bolsonaristas. Lista. O rol dos banidos das redes sociais por ordem de Moraes inclui o ex-deputado federal Roberto Jefferson, empresários como Luciano Hang, da Havan, Otávio Fakhoury e militantes como Allan dos Santos, Sara Winter e Bernardo Kuster. A justificativa do ministro foi a necessidade de interromper a disseminação de discursos criminosos de ódio e de ataques a instituições. Na decisão, Moraes também deixa claro que o STF considera essencial ter acesso à troca de mensagens privadas de WhatsApp para ter a dimensão da articulação que havia entre os personagens. Reações. As reações foram em duas direções. Houve aqueles que apoiaram a decisão do Supremo, por entender que ela é necessária à preservação da democracia e da segurança, e um grande número de analistas, mesmo alguns críticos ao bolsonarismo, entenderam que Moraes avançou onde não devia no cerceamento da liberdade de expressão. Como o despacho não esclarece qual o teor das mensagens que levaram à ordem de banimento, o escrutínio, mais uma vez, é subjetivo. Isso é um dos problemas de origem do inquérito das fake news. Fato relevante. E já no fim da tarde de sexta o Banco do Brasil soltou fato relevante ao mercado para comunicar o pedido de demissão de seu presidente, Rubens Novaes, já com a notícia de que ele foi aceito por Bolsonaro. O banco vinha sendo alvo de críticas de Paulo Guedes, que defendeu de forma bastante exaltada sua privatização na famosa reunião ministerial de 22 de abril. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Molon questiona nomeação de servidor 'anônimo' na Casa Civil O líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon (RJ), apresentou requerimento de informações ao ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, para que seja esclarecida a nomeação de um servidor sem a publicação de seu nome para um cargo de confiança na pasta. Leia mais Prefeitura adia carnaval de 2021 em São Paulo O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 24, o adiamento oficial do carnaval na cidade, tanto das escolas de samba, quanto dos blocos de rua. Segundo Covas, não será possível realizar o evento em fevereiro e a nova data das festividades deverá ser ou no final de maio ou começo de julho. "Muito dificilmente será em junho, porque coincide com os festivais de São João no Nordeste", disse o prefeito. Leia mais Autor do PL das Fake News critica suspensão de bolsonaristas O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), autor do PL das fake news atualmente em tramitação na Câmara, criticou a decisão do STF de suspender contas de influenciadores bolsonaristas nas redes sociais. Ao contrário de outros opositores do governo Jair Bolsonaro, Vieira disse que não se pode "combater crime com crime". Leia mais