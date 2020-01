Bolsonaro admite dificuldades para privatizar os Correios

Por Marcelo de Moraes

Jair Bolsonaro disse que, se pudesse, privatizaria hoje os Correios. O problema é que ele mesmo reconhece que não pode

Obstáculos. A redução do tamanho do Estado e a privatização de empresas estatais foi uma promessa feita ainda na campanha eleitoral. Depois da posse, a ideia foi reafirmada e endossada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O problema é que o plano é muito mais difícil de executar do que, aparentemente, previam Bolsonaro e seus principais auxiliares. Especialmente pela resistência política no Congresso contra essas vendas, o desgaste político com os servidores dessas empresas, a pressão e fiscalização intensa do Tribunal de Contas da União (TCU) e, obviamente, a necessidade de encontrar compradores que topem pagar o que o governo pretende receber.

Desgaste político. Mas a fala desta terça, 7, de Bolsonaro chamou a atenção pela ênfase com a qual tratou a questão dos servidores dos Correios. "Você mexe nessas privatizações com centenas, dezenas de milhares de servidores. É um passivo grande. Você tem de buscar solução para tudo isso. Você não pode jogar os caras para cima. Eles têm de ter as suas garantias", afirmou o presidente, dando a entender que passou a se preocupar bem mais com o desgaste político que a venda de uma empresa do porte político dos Correios possa causar.

Pode ou não pode? O presidente lembrou que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a venda das chamadas empresas-mãe das estatais só podem ser vendidas com o aval do Congresso. Lembrou que "tem o TCU com lupa em cima de você" e arrematou: "Não são fáceis as privatizações".

Mensagem ruim. Mesmo ainda apostando no processo de privatizações, especialistas do mercado acharam ruim a sinalização dada pelo presidente com essa fala. Já houve uma cobrança do mercado pelo fato de o primeiro ano de governo ter passado seu primeiro ano sem movimentos de peso nesse campo. Como já sabem que Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobrás não seriam incluídas no processo, pelo menos nessa primeira fase, os investidores passaram a acompanhar os movimentos em torno das possíveis vendas de empresas importantes como Eletrobrás e Correios. E os sinais não têm sido promissores até agora.

Peso político. É ingenuidade não associar a resistência de parlamentares em mexer com essas vendas ao peso de ser um ano de eleições. Mesmo sendo de âmbito municipal, as campanhas mexem com os interesses de todo o mundo político. E vendas de estatais sempre costumam provocar resistências. No caso da Eletrobrás, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), já declarou que é contra e que as bancadas de senadores do Norte e Nordeste estariam dispostas a barrar a venda. No caso dos Correios, agora é o próprio presidente quem explicita as dificuldades. Considerado como um dos itens mais atraentes para os investidores internacionais, o processo de privatização corre, agora, risco de enfrentar muito mais entraves do que se imaginava para virar realidade.

Por Vera Magalhães

