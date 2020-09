Bolsonaro admite que mandou Mendonça questionar supermercados e produtores Por Vera Magalhães Presidente nega mal-estar entre pastas do governo, admite que autorizou notificação do ministro da Justiça, mas diz que não vai controlar preços . Febeapá. Quinta-feira é o dia mais aflitivo da semana. É o dia em que Jair Bolsonaro se apresenta diante do País em todo o seu esplendor de fake news, desinformação, irrelevância, bazófia e nonsense. A desta semana foi especialmente bizarra, tanto na sua parte irrelevante quanto naquela em que o mandatário do País tentou tratar de questões sérias. Conteúdo sexual. Vamos começar pela forma: Bolsonaro se fez acompanhar de uma youtuber de dez anos da cidade de Barretos. Eis algumas das atrocidades: 1) a menina diz que "começou cedo" a trabalhar como "jornalista", como ela se intitula. O presidente, que falava de misoginia com deboche, dá uma risada e manda: "Opa! Começou cedo, explica isso aí". Antes, um assessor, chamado Mozart, já tinha dito, quando questionado se era misógino, mandou: "Opa! E eu lá não gosto de mulher?". Sexualização de uma conversa com uma criança de dez anos. Exploração política. Bolsonaro também deixou claro que o objetivo com a exploração da criança de dez anos, que participou inclusive de entrevista com vários ministros na terça-feira no Palácio do Planalto,é político e eleitoral. Lembra que quando foi entrevistado por ela pela primeira vez, ela tinha 6 anos, e o vídeo explodiu nas redes. Depois disso, afirmou, ganhou milhares de seguidores no Facebook. Pergunta depois: "Quer ser minha vice?". Veta ou não veta? Acompanhado pelo presidente da Embratur, que além de sanfoneiro revelou ser veterinário, Bolsonaro pergunta se tem cabimento o aumento da pena para quem maltratar ou abandonar animais para prisão de 2 a 5 anos se não era exagero. Ela disse que achou pouco. Depois Bolsonaro explica por que está falando disso: terá de sancionar ou vetar e se preocupa em ficar impopular. Vacinação. No seu show de negacionismo, Bolsonaro explica para a criança, a mais sensata da live, se é a favor de vacina. Ela diz que sim. E ele tenta induzir: "Mas qualquer vacina?". E aí passa a falar da vacina de Oxford, das demais, sem nenhum embasamento científico. Tosse na criança várias vezes, TODOS sem máscara. E a inflação? Antes, durante e depois desse show de horrores, Bolsonaro resolveu falar sobre sua mais nova diatribe: a de pedir que empresários sejam "patriotas" e não aumentem os preços. Afirma que é mentira da imprensa que tenha havido divergências entre áreas do governo em relação à notificação feita pelo Ministério da Justiça contra donos de supermercados. Diz que André Mendonça o consultou e ele autorizou. Mas que era só para entender o que aconteceu. Só que o Ministério da Economia mandou ofício cobrando explicações da Justiça, e o Ministério da Agricultura também se manifestou contra essa decisão, que contraria o básico do livre mercado. STF. Bolsonaro também foi à posse de Luiz Fux, do STF. Diz que está vivendo um "clima muito bom" com Judiciário e Legislativo, mas que vai evitar dizer o que pensa dos ministros. A cerimônia de posse de Fux foi cheia de recados: ele próprio diz que sua gestão será pautada por assegurar que não haja recuos no combate à corrupção. Marco Aurélio Mello mandou um recado ao governo para que tenha cuidado com a desigualdade social e atenção a essa agenda. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Ex-secretária de Educação sobe em aposta para vice de Tatto A campanha do PT em São Paulo se desdobra para fechar até amanhã a candidata a vice na chapa do ex-deputado federal Jilmar Tatto para concorrer à Prefeitura da Capital. Nesse caminho em que as preferências ficaram de fora, como a ex-primeira-dama Ana Estela, Djamila Ribeiro, Vicente Cândido e Aldaiza Sposati, crescem as apostas para que as negociações com a ex-secretária de Educação de Santo André (1997-2000) Selma Rocha, hoje integrante do conselho curador da Fundação Perseu Abramo, acabem com o impasse. Leia Mais Salles provoca DiCaprio sobre Amazônia: 'Vai colocar dinheiro?' O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não economizou no inglês e usou o Twitter, nesta quinta-feira, 10, para responder críticas do ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio sobre a Amazônia. Na mensagem, o auxiliar do presidente Jair Bolsonaro questionou: "Você vai colocar seu dinheiro onde está sua boca?". Leia Mais Crivella diz que operação que apreendeu seu celular foi 'estranha' O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), afirmou considerar "estranha" a operação de busca realizada em sua casa nesta quinta-feira, 10, no âmbito de uma investigação do Ministério Público do Rio sobre um suposto esquema de pagamento de propinas para viabilizar contratos e pagamentos na prefeitura da capital fluminense. O prefeito ainda mencionou o fato de a ação ocorrer em período eleitoral. Leia Mais