Bolsonaro ameaça descumprir decisões do STF, que promete acompanhar Por Vera Magalhães Tensão entre os Poderes chega ao máximo depois de presidente dizer que não haverá um dia como quarta-feira, quando aliados seus foram alvos de ações do Supremo . Truco. Os Poderes estão em fase de pé de guerra. Jair Bolsonaro disse, em tom de ameaça, que não aconteceria um novo dia como quarta-feira, quando aliados seus foram alvo de diligências do STF, no inquérito que apura fake news contra ministros da corte e é comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ameaça. Bolsonaro ameaçou não cumprir decisões do STF. Seu filho Eduardo, numa live com Olavo de Carvalho e deputados bolsonaristas, disse que não se poderá reclamar caso o presidente resolva ser mais "enérgico". O ministro da Justiça, André Mendonça, assinou o habeas corpus para que o colega da Educação, Abraham Weintraub, não deponha no inquérito conduzido por Moraes. Observação. Diante das bravatas do Executivo, o Judiciário decidiu acompanhar de perto se Bolsonaro e seus aliados ficarão apenas na retórica incendiária ou vão de fato avançar para o descumprimento de decisões judiciais. Os ministros têm dúvida a respeito de se o presidente vai partir das palavras radicalizadas para a ação efetiva, e estão dispostos a usar os instrumentos previstos na Constituição, inclusive com prisões, se isso ocorrer. Vai ou não vai? Um dos termômetros será justamente o depoimento de Weintraub. Caso o habeas corpus seja negado, será determinante verificar se o ministro se furtará a explicar suas declarações na reunião ministerial de 22 de abril. Caso isso ocorra, segundo ministros, a ruptura estará mais próxima. Aras. Um dos fatores de incerteza na crise institucional desenhada é o procurador-geral da República, Augusto Aras. O ministro Edson Fachin decidiu submeter ao pleno do STF o pedido de Aras para arquivar o inquérito das fake news. O ministro tenta, assim, evitar uma decisão monocrática em questão tão controversa, uma vez que há vários juristas que demonstram que o inquérito sofre de vícios de origem e de condução. Nas conversas privadas, os ministros demonstram que devem endossar o inquérito. E os militares? Diante da exacerbação dos ânimos entre os Poderes, os militares procuram atuar, ao menos publicamente, na contenção de Bolsonaro. O general Augusto Heleno, que ajudou a colocar fogo no paiol no final da semana passada ao soltar uma nota em que ameaça ruptura institucional caso o Supremo aprovasse a apreensão do celular de Bolsonaro, agora entrou em cena para tentar acalmar os ânimos e descartar um golpe. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, reconheceu o estresse entre os Poderes, mas também procurou contemporizar. Família. Na verdade, o que assusta Bolsonaro é a possibilidade de o inquérito das fake news chegar a seus filhos, Eduardo e Carlos. A avaliação é que Alexandre de Moraes está guardando essa cartada como forma de conter o presidente. Mas, por ora, o efeito foi contrário. Por Marcelo de Moraes Congresso tenta apaziguar Poderes, mas missão é dura. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, chamaram para si a tarefa de tentar colocar água gelada na fervura entre governo e Supremo Tribunal Federal. O problema é que o tom pesado das declarações dadas por Jair Bolsonaro e seus seguidores mais radicais, por conta da operação de combate às fake news e aos ataques a integrantes do STF, reduz bastante a margem de manobra para produzir algum tipo de conciliação. Além disso, os bolsonaristas já estão organizando um novo protesto contra o Supremo para este fim de semana, o que deve contribuir para piorar o ambiente. 