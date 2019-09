Bolsonaro atônito com reação hostil a Aras Por Vera Magalhães

O dia seguinte à nomeação do novo PGR mostrou um presidente muito suscetível ao rugido das redes sociais

Uma chance. Bolsonaro chegou a pedir que apoiadores apagassem manifestações nas redes sociais contrárias a sua escolha. Pediu uma chance a apoiadores. Depois, na frente do Alvorada, fez um lamento quase infantil, de quem não esperava ser contrariado. E por fim apelou: disse que se não apoiarem suas decisões o caminho é a volta do PT.

Mimimi. Depois de anos condenando a "vitimização" do discurso de esquerda e a tendência dos adversários ao "mimimi", o presidente demonstrou baixíssima resiliência a críticas dentro de seu núcleo duro de militância digital. Na fala em que apresenta a "ameaça" de volta do PT, trata o eleitorado como refém de uma polarização que pretende manter acesa até 2022.

Mistificação. A sexta-feira também foi marcada pela efeméride de um ano do atentado a faca contra Bolsonaro na campanha do ano passado, em Juiz de Fora. O presidente tratou a data como um segundo "aniversário", numa tentativa de reverter as reações negativas com a indicação do PGR e a maré de más notícias que inclui as pesquisas mostrando queda de sua popularidade e a crise ambiental.

Festa. Neste sábado Bolsonaro participa do desfile pelo 7 de Setembro, em Brasília. Apesar do reforço dado pelo governo para bombar a festa, servidores de ministérios receberam alertas para evitar comportamentos suspeitos no momento do desfile, pois eles poderiam levar a "reações letais" daqueles encarregados de garantir a segurança do evento. Eis uma maneira não muito simpática de convidar as pessoas a irem com suas famílias de verde e amarelo às ruas, como pediu o presidente.

Nova cirurgia. Depois do desfile, Bolsonaro viaja para São Paulo, onde deverá se submeter neste domingo a nova cirurgia para corrigir uma hérnia no local das demais intervenções. O presidente deverá ficar pelo menos três dias afastado da Presidência na próxima semana.

Por Marcelo de Moraes

