Bolsonaro blinda Guedes e diz que ele fica no governo 'até nosso último dia' Por Marcelo de Moraes Desgastado por declarações desastradas, ministro recebe manifestação pública de apoio do presidente Tamos juntos. Durante a solenidade de posse de seus novos ministros, Jair Bolsonaro fez seu primeiro gesto público de apoio ao ministro da Economia, Paulo Guedes, depois de ele ter dado duas derrapadas feias em declarações na semana passada. Sem se referir ao conteúdo das falas, o presidente as classificou como "possíveis pequenos deslizes". Mas, o mais importante, avisou que o ministro seguirá comandando a economia até o fim do governo. Não pede para sair. No seu discurso, Bolsonaro afirmou que a participação de Guedes no governo foi fundamental para "a recuperação de confiança que o mundo não tinha conosco". "Se o Paulo Guedes tem alguns problemas pontuais, como todos nós temos, e ele sofre ataques, é muito mais pela sua competência do que por possíveis pequenos deslizes, que eu já cometi muitos no passado. O que nós devemos aos ministros, e em especial ao Paulo Guedes aqui, é muito e nós reconhecemos isso aí. O Paulo não pediu para sair, mas eu tenho certeza que, assim como foi um dos poucos que eu conheci antes das eleições, ele vai continuar conosco até o nosso último dia. Paulo Guedes não é militar, mas ele é ainda um jovem aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. Muito obrigado por estar entre nós", disse o presidente em seu discurso. Âncora. Bolsonaro sabe que seu governo, hoje, não tem como prescindir da liderança de Guedes na área econômica. Mas sabe que as falas do ministro foram muito ruins e causaram forte desgaste político. Na primeira, Guedes fez uma comparação na qual associou servidores públicos a parasitas. Poucos dias depois, criticou a cotação baixa do dólar que havia no passado, citando como exemplo que até empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Guedes, claro, foi duramente criticado pelas declarações. Mas somente hoje Bolsonaro lhe deu respaldo público. Além dos limites. O presidente procurou fortalecer Guedes justamente num dia em que ele próprio, talvez, tenha feito sua declaração mais absurda desde que assumiu o governo. Diante da tradicional claque de apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro ofendeu a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, fazendo insinuações maliciosas sobre o seu trabalho. "Ela queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim", disse Bolsonaro. Fake News. O presidente fez essa declaração quando comentava o depoimento de Hans River, feito na semana passada, na CPI das Fake News. Ex-funcionário da Yacows, uma agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp, Hans disse que jornalista teria se insinuado para ele em troca de informações para fazer reportagem sobre o disparo de mensagens na campanha. Com a exibição de áudios e mensagens de texto, Patrícia desmontou a versão de Hans, que deverá ser convocado novamente pela CPI para se explicar. Mesmo sabendo disso tudo, o presidente preferiu repetir a história. Desgaste. Na guerra de narrativas e de polêmicas que se acostumou a fazer, o presidente parece não se importar com eventuais desgastes políticos que possam ocorrer. Mas a repercussão negativa de sua ofensa à jornalista foi muito forte, dentro e fora do Congresso. Por Vera Magalhães Os riscos de romper com Alcolumbre. Davi Alcolumbre foi, ao longo do primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro, um porto ao qual o governo poderia recorrer em momentos em que o mar do Congresso ficava turbulento demais, sobretudo na Câmara. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Qual autonomia do BC vai valer? Há uma boa e uma má notícia sobre a discussão no Congresso da proposta que estabelece a autonomia do Banco Central. Leia mais Governo já pensa em rever posição sobre acordo de vetos O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, indicou ao grupo conhecido como "Muda Senado" que pode rever sua posição e trabalhar nas próximas semanas pela manutenção dos vetos ao Orçamento. Leia mais Comissão de Ética da Presidência arquiva denúncia contra Wajngarten A Comissão de Ética Pública da Presidência da República arquivou nesta terça-feira, 18, a denúncia contra o secretário especial de Comunicação Social (Secom), Fabio Wajngarten. Leia mais Bolsonaro diz que tomou 'providências' por perícia isenta em corpo de Adriano O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira,18, que "tomou providências" para que seja realizada uma perícia independente do corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, ex-capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, morto pela polícia baiana no domingo, 9. Leia mais