Bolsonaro cada vez mais irritado com questionamentos Por Gustavo Zucchi Em sua live, presidente chegou a xingar eleitores que o criticavam nas redes sociais após nomeação de Kassio Nunes ao Supremo e "fim da Lava Jato". Boca suja. Em sua tradicional live de quinta-feira nas redes sociais, Jair Bolsonaro deu aos seus seguidores um tratamento parecido com o que dava aos jornalistas na portaria do Palácio do Alvorada. Criticado pela nomeação de Kassio Nunes e por ter "acabado com a Lava Jato", o presidente destilou impropérios. "Vejo aqui na minha página de Facebook: 'Bolsonaro nunca mais, você é corrupto'. Posso falar palavrão aqui? Puta que o pariu, não fode, porra! Desculpa a linguagem aí. Fala merda o tempo todo, não sabe o que acontece, pô!" Assunto de adultos. Enquanto Bolsonaro mostrava toda sua elegância nas redes sociais, Rodrigo Maia e Paulo Guedes tratavam da reforma administrativa. O ministro da Economia e o presidente da Câmara, que costuraram uma trégua momentânea, participaram de entrega da agenda legislativa da reforma. Maia ainda avisou que, se tiver algo para votar neste ano, não será nem a administrativa, nem a tributária, mas a PEC Emergencial. Os gatilhos para o teto de gastos são "prioridade número um", segundo Maia. Coronavírus. Maia, que voltou à Câmara após se recuperar do coronavírus, não minimizou a doença como tem feito outras autoridades infectadas. Disse que não mais tirará a máscara em público, como exemplo da importância do equipamento. Já o Ministério da Saúde anunciou que pagou a primeira parcela do acordo que trará a vacina contra o vírus para o Brasil. A expectativa é de 140 milhões de doses até o fim do primeiro semestre de 2021. Despedida. No Supremo, Celso de Mello participou de sua última sessão no plenário da mais alta Corte brasileira. Em sua saideira, o ministro defendeu que Bolsonaro preste depoimento presencial para a Polícia Federal no inquérito que investiga uma suposta interferência na organização. "Não custa insistir, neste ponto, por isso mesmo, na asserção de que o postulado republicano repele privilégios e não tolera discriminações, impedindo que se estabeleçam tratamentos seletivos em favor de determinadas pessoas", disse Por Marcelo de Moraes Governo estuda como recriar MDIC sem desgastar Guedes. Está mesmo sobre a mesa de Jair Bolsonaro a ideia de recriar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), extinto em 2019. O problema é como fazer o movimento político sem desgastar o ministro da Economia, Paulo Guedes, cuja pasta engloba essas áreas. Também não existe hipótese de isso ser feito antes das eleições, segundo integrantes do governo. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Nossa disputa não é com Boulos, é com Russomanno, diz Tatto O candidato à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto (PT), afirmou que seu principal adversário na disputa eleitoral na Capital é Celso Russomanno (Republicanos), durante entrevista ao BR Político, nesta tarde de quinta, 8, quando questionado sobre a posição de vantagem de Guilherme Boulos (PSOL) nas recentes pesquisas de intenção de votos. "Não tenho dificuldade nenhuma com o Boulos. Cada um vai defender as suas ideias. Ele tem força nas redes sociais que eu não tenho. A disputa nossa não é com Boulos é com o Russomanno, nem com o (Marcio) França (candidato do PSB)", afirmou o ex-deputado federal. Leia Mais Eleições nas Redes: Enquanto Bolsonaro dificulta, Mourão facilita Após muito prometer não entrar na eleição municipal antes do segundo turno, Jair Bolsonaro assumiu que apoiava Celso Russomanno em São Paulo. Mas o deputado federal precisou se esforçar, receber o presidente da República no aeroporto e acompanhá-lo no trânsito até um hospital. Leia Mais Pozzobon: 'Não cabe ao Poder Executivo decidir quando uma operação acaba' Integrante da Força-tarefa da Lava Jato, o procurador Roberson Pozzobon reagiu às declarações de Jair Bolsonaro dizendo que acabou com a Lava Jato porque não existe corrupção no seu governo. Leia Mais