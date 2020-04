Bolsonaro cobra 'humildade' de Mandetta e posta vídeo pedindo intervenção militar Por Vera Magalhães Presidente quer que ministro o escute mais; bolsonaristas convocam manifestação para o dia 5 Tudo como dantes. Jair Bolsonaro não mudou em nada sua orientação belicista, que aposta na confusão de orientações e quer porque quer que as pessoas retomem o trabalho. Isso ficou evidente nas ações do presidente ao longo de mais um dia. Enquanto seu governo não liberou até agora nenhum centavo para a ajuda emergencial aos mais necessitados, aprovada pelo Senado desde segunda-feira, Bolsonaro segue falando e usando as redes sociais para testar os limites institucionais. Papai do Céu nos ajude. Em entrevista à Jovem Pan que substituiu a live semanal, Bolsonaro insistiu nos estudos com cloroquina como esperança para a cura da covid-19, afirmou que falta "humildade" a Luiz Mandetta e que o ministro da Saúde precisa ouvi-lo mais. Confirmou o que a imprensa mostra há semanas: que eles têm se "bicado". No final da conversa, Bolsonaro disse que uma hora as pessoas terão de voltar a trabalhar. Que devem "deixar os idosos isolados num canto" e voltar à vida normal. Afirmou que "Papai do Céu" vai nos ajudar e recomendou que cristãos façam um dia de jejum e oração. Intervenção militar. O presidente chamou de alarmista a cobertura da imprensa, e voltou a se desculpar por ter postado vídeo fake de um suposto feirante prevendo desabastecimento em Minas Gerais, mas não de ter postado nesta quinta (e pedido que seus seguidores compartilhassem) conversa com uma suposta professora na porta do Palácio do Alvorada. Ele criticou os governadores e pediu abertamente intervenção militar. De bandeja. Todo o auê do presidente nas redes sociais também foi incrementado por dois movimentos combinados da milícia digital. Um deles foi fornecido de bandeja pelo governador de São Paulo, João Doria Jr, que repostou um elogio do ex-presidente Lula aos governadores, falou em união de esforços e viu escalar ao primeiro lugar a hashtag #luladoria. No alvo dos bolsonaristas, o tucano deu margem à difusão da narrativa de uma união de centro-esquerda para desestabilizar Bolsonaro e trouxe para a cena Lula, que não tem por que ter protagonismo na crise da pandemia de coronavírus. Tiro no pé. Golpismo na rua. O outro movimento, deflagrado depois do ataque a Doria, partiu do núcleo olavista: convocar uma manifestação para 5 de abril, ou seja, na semana que vem, quando as previsões de especialistas são de escalada preocupante dos casos e óbitos pelo coronavírus. E vai pagar quando? Todo o barulho bolsonarista nas redes visa desviar a atenção do fato mais importante: o de que até agora não saiu um centavo de ajuda emergencial federal para os mais necessitados. A ajuda de R$ 600 a R$ 1.200 para trabalhadores informais e outros que atendam aos requisitos de renda e de não ter acesso a programas assistenciais que não sejam o Bolsa Família deve começar a ser paga apenas no dia 10 -- 5 dias, portanto, depois da manifestação com potencial de agravar a pandemia que vem sendo convocada pelos aliados do presidente. Dois pesos, duas medidas. Já as medidas provisórias editadas para permitir a redução de até 100% dos salários e da jornada de trabalho durante a crise mereceram cuidado formal maior do governo: já trazem a fonte de recursos necessárias para compensar as empresas e os trabalhadores. E os servidores? A medida draconiana permitida pelo governo em relação aos empregados formais do setor privado deixou ainda mais evidente a ausência de qualquer proposta para que os servidores públicos deem sua contribuição de sacrifício durante a crise. O Ministério da Economia resiste à pressão de movimentos, parlamentares e até aliados do governo por uma redução dos salários de funcionários públicos, juízes, integrantes do Ministério Público, parlamentares, governantes e outros. Nos bastidores, integrantes da equipe econômica dizem que essa elite salarial do País é que vai manter a economia girando consumindo e recolhendo impostos. Mas a pressão deve se intensificar nos próximos dias, e uma mudança de orientação pode se tornar inexorável. Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Bolsonaro segue pregando contra isolamento. Teve gente que acreditou que o tom moderado do presidente no seu último pronunciamento era um sinal de que poderia, finalmente, estar se rendendo à necessidade de apoiar o isolamento no combate ao coronavírus. Enfraquecido e desgastado por remar na direção oposta do que recomendam as autoridades médicas, Bolsonaro mudou de conversa, mas nunca mudou de opinião. Leia mais Alcolumbre está curado da covid-19 O senador reforça a necessidade de isolamento social e a prática de medidas de prevenção à doença. O Parlamento não vai parar, continuará funcionando e fazendo a sua parte", afirmou em nota. Leia mais Janela de filiação partidária termina nesta sexta Para aqueles que não estão filiados a nenhuma legenda, mas desejam disputar as eleições municipais, o prazo para se registrarem em algum partido vai até o sábado. Leia mais