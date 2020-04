Bolsonaro consegue criar nova crise, desta vez com Moro Por Vera Magalhães No dia do recorde de mortes pela covid-19 , presidente volta a ameaçar demitir Maurício Valeixo, e ministro diz que sai junto. Era pouca crise? É sempre assim: a situação política, econômica e social já está crítica, mas parece pouco para Jair Bolsonaro: ele precisa criar novas crises. Nesta quinta-feira o presidente voltou a mexer com Sérgio Moro. Ameaçou demitir o diretor-geral da Polícia Federal, auxiliar de Moro e seu homem de confiança. A razão? De novo, a família. A PF avançou no inquérito que apura uma rede de fake news para atingir ministros do STF, como revelei na minha coluna da quarta-feira. E estaria muito próxima de chegar a empresários que financiam as milícias digitais bolsonaristas nas redes e, por conseguinte, a Carlos Bolsonaro. Truco. Mas Moro não piscou desta vez. Deixou claro ao presidente que sairia do Ministério da Justiça se ele viesse intervir na PF. A investida de Bolsonaro sobre Valeixo não foi "solteira". Na quarta-feira o presidente avisou a vários ministros que "acabou essa história de porteira fechada" nos ministérios, como informei no BR Político juntamente com a notícia da decisão de Moro de deixar a pasta caso Valeixo fosse decapitado. Estava criado novo impasse. Generais bombeiros. Exercendo sua função primordial nos últimos tempos, de novo os generais do Palácio do Planalto tiveram de agir como bombeiros (ou seriam babás?). Tentaram demover Bolsonaro da decisão que levaria Moro embora do governo. Sabem eles que perder um ministro bem mais popular que ele próprio poderia ser fatal para um Bolsonaro cada vez mais isolado. Centrão. A possibilidade de ver o presidente entrar com mão grande na PF não é a única razão para Moro estar insatisfeito. Sua função na crise do coronavírus tem sido de coadjuvante sem brilho. Moro tem se incomodado com as demonstrações de autoritarismo de Bolsonaro em decisões como a de participar de ato contra o Congresso no fim de semana e pregar contra o isolamento social. E, como cereja no bolo, o ex-juiz da Lava Jato não gostou nem um pouco de ver condenados e ex-presos como Roberto Jefferson e Valdemar da Costa Neto passarem a ser chamados para frequentar o palácio e indicar apaniguados para cargos no governo. A aliados, o ministro mostra disposição real de sair do governo. Estátua! Mas o jogo para ver quem pisca ou se mexe primeiro terminou sem vencedores nesta quinta-feira. Bolsonaro ignorou o assunto em sua live semana. Importante notar que não desmentiu a imprensa, um dos seus esportes favoritos.Porque sabe que Moro está pela bola sete. Um presidente de novo abatido e com semblante crispado falou da demora de desembolso da ajuda emergencial e de outros temas ligados à pandemia de covid-19. Não é só isso. E a crise com Moro não foi o único dissabor do dia para o Planalto. O decano do STF, Celso de Mello, deu prazo para que Rodrigo Maia informe o estágio de um pedido de impeachment de Bolsonaro correlato a um mandado de segurança relatado por ele. Essa ação é uma das dores de cabeça do presidente: ele e aliados acham que Mello, às vésperas de se aposentar, pode fazer da cruzada contra Bolsonaro seu último grande caso na corte. Recorde de casos. Tanta agitação na seara política e institucional pode passar a errônea impressão de que a pandemia está sob controle, mas muito longe disso. O número de novas mortes num mesmo dia foi recorde nesta quinta: 407. Com isso, o número de óbitos em pouco mais de um mês superou o de 3.313 pessoas. A escalada de casos coloca em xeque a ideia de se começar a falar no fim das quarentenas, e evidenciou a completa falta de estratégia do Ministério da Saúde. Um perplexo Nelson Teich disse na coletiva desta quinta que cada dia é um dia, e que os próximos é que vão mostrar se o número de casos de fato está subindo. Ou seja: não sabe o que fazer. 