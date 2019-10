Bolsonaro cria crise quando e onde não precisa Por Vera Magalhães

Presidente praticamente implode seu partido sem ter plano articulado de o que fazer

Loja de cristais. Não é possível entender o que Jair Bolsonaro pretendeu ao dizer a um admirador na famosa paradinha do Alvorada que esquecesse o PSL e que o presidente da sigla, Luciano Bivar, estava queimado. Mas o que conseguiu foi criar uma crise do nada com seu partido, deixar deputados e senadores do partido feito baratas tontas e arrumar uma crise desnecessária, de novo às vésperas da votação da reforma da Previdência. E, como escrevi no BRP, de novo sem que a oposição movesse um dedo sequer.

Ou isso ou aquilo. Se Bolsonaro está tão incomodado com o PSL por conta do laranjal de Minas Gerais deveria, então, afastar o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, indiciado e denunciado pelo caso. Manter o ministro e engrossar com o partido, ao mesmo tempo, é sinal de incoerência e esquizofrenia política.

Daí que... o mais provável é que a treta de Bolsonaro com o partido pelo qual disputou a eleição (seu oitavo, diga-se) seja mais relacionada à gestão do fundo partidário e ao comando. É Bolsonaro em estado puro: arrumando briga com todo aquele que não seja da sua família. Aos poucos, a lista de pessoas, instituições, grupos políticos e sociais e até países (!) com os quais o presidente já arrumou confusão por iniciativa própria em dez meses já vai ficando difícil de atualizar.

Para onde vamos? O efeito mais tragicômico do chilique de Bolsonaro se deu na já gelatinosa bancada do PSL no Congresso. Diante da voz de comando confusa do "Mito", deputados e senadores começaram a tirar a sigla de seus perfis nas redes sociais, negociar com outros partidos (o Podemos está na porta só recolhendo os dissidentes), xingar uns aos outros, claro, e fazer notas de apoio a Bolsonaro. Se ele, ao fim e ao cabo, decidir ficar no PSL mesmo, não se sabe o que farão.

Na janelinha. Quem se diverte com a confusão são os primeiros dissidentes. Alexandre Frota passou o dia se divertindo no Twitter (vale a pena percorrer a TL do deputado, de fato inspirada). Gustavo Bebianno sugeriu a receita para que Bolsonaro encontre um partido perfeito: aquele para o qual só sejam aceitos ele e os filhos. Mesmo assim a chance de alguma treta entre eles não é remota, eu diria.

Vai passar. E já que a ordem é criar tretas onde elas não existem, Bolsonaro disse que não vai assinar o diploma do Prêmio Camões concedido a Chico Buarque. Trata-se de pura birra, já que a parcela em dinheiro devida pelo governo brasileiro já foi paga. Trata-se ainda de outro episódio de vergonha internacional já que a comenda, a mais prestigiosa da literatura em língua portuguesa, é concedida em conjunto com Portugal. Ao agir dessa forma, Bolsonaro pode até lacrar para a massa mais ignara de seus apoiadores, mas demonstra de novo não ter a dimensão institucional do cargo que ocupa, além de contribuir para o clima de aparelhamento, patrulha e obscurantismo que seu governo promove na Cultura.

Por Marcelo de Moraes

Para Ciro, endividamento das pessoas está virando 'nova escravidão'. Bastante duro na sua fala, Ciro Gomes (PDT) não teve dúvidas em comparar a situação provocada pelo endividamento das pessoas a uma espécie de "nova escravidão". Leia mais