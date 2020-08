Bolsonaro critica Guedes em público e dá prazo a ministro Por Vera Magalhães Presidente afirmou que mandou equipe econômica refazer programa de renda até sexta-feira, sem cortar benefícios Posto fechado. Foi a primeira vez que Jair Bolsonaro desautorizou Paulo Guedes em público. E foi em grande estilo. O presidente estava num evento em Ipatinga (MG) quando contou que mandou brecar o Renda Brasil por não concordar com o desenho apresentado pelo "posto Ipiranga", que previa que os recursos para pagar o benefício sairiam da remodelagem de outros programas, entre os quais o abono salarial. Suspenso. Bolsonaro disse que olhou, não gostou e vaticinou: "Está suspenso". A previsão é de que o programa, que chegou a ser comparado ao "Big Bang" por um antes entusiasmado Guedes, fosse lançado na última terça. A justificativa de Bolsonaro: não fazia sentido tirar dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos. Cofre vazio. Acontece que, sem a focalização dos programas sociais, um aporte ambicioso ao Bolsa Família se torna praticamente inviável, diante do déficit cavalar, a dívida pública crescente e a ampliação de desembolsos graças à pandemia. Bolsonaro não parece se importar: há meses que se fala em rever o abono e outros benefícios. Guedes já deu inúmeras entrevistas a esse respeito. Economistas consultados por ele e especialistas em combate à desigualdade, como Ricardo Paes de Barros, apoiaram a ideia. Mas Bolsonaro deixou para olhar o programa aos 45' do segundo tempo. E mandou parar com a truculência já exibida em embates anteriores com ministros. Mal na fita. A gongada pública dada pelo presidente no antes plenipotenciário "PG" sacudiu um mercado que já vinha ressabiado com os embates que o ministro vem perdendo para a ala mais desenvolvimentista do governo, que acena para Bolsonaro com notícias que os políticos gostam mais, como inaugurações, viagens e aeroportos cheios de tietes. Quem manda? Não passou despercebido o fato de que Rogério Marinho, hoje o principal rival de Guedes na tentativa de guiar Bolsonaro para um ou outro lado, foi quem falou à imprensa a respeito do prazo até sexta-feira para o ministro refazer seu trabalho. E ele quer mais. Bolsonaro não só não quer que seja extinto o abono salarial como achou pouco o valor do Renda Brasil, estimado pelo Ministério da Economia em R$ 247 ou R$ 270, a depender da cesta de fontes de repasses. Quer R$ 300, algo considerado pouco factível pelo mercado e por economistas, principalmente sem fontes de arrecadação novas, como a também polêmica "nova CPMF" ou o fim de deduções de despesas médicas e educacionais no Imposto de Renda – algo que Bolsonaro também não quer bancar, porque desagrada a classe média. E agora, PG? Assim emparedado e com sua agenda já bastante alterada pela pandemia e pelo súbito populismo de Bolsonaro, com metade da equipe já tendo debandado e com as reformas e privatizações cada vez mais distantes, resta a pergunta de se o ministro vai permanecer no governo ou preferirá "pegar o boné", como já disse inúmeras vezes que poderia fazer. Fica? Ministros com os quais falei nesta quarta-feira, 26, asseguram que ele fica. Que o desentendimento com Bolsonaro foi só por detalhes e que Guedes segue prestigiado. Admitem, porém, que o clima entre ele e Marinho está cada vez pior, e isso pode ser um ponto permanente de tensão sobre o titular da Economia. Nervoso. O clima de tensão que começou no fim de semana continua, e Jair Bolsonaro voltou a explodir quando questionado de novo a respeito dos depósitos de R$ 89 mil em 21 cheques de Fabrício Queiroz na conta de sua mulher, Michelle. Chamou um repórter de "idiota" desta vez, depois de ter ameaçado encher a boca de outro de porrada e chamado os jornalistas de "bundões" no evento sobre a covid-19 no início da semana. Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Economia de Guedes se afastou da política de Bolsonaro. O presidente quer obras, inaugurações, programas populares. O ministro segue insistindo em sua agenda de ajuste fiscal, teto de gastos e de privatizações. Com as visões ficando diferentes, a parceria vai deixando de ter motivos para continuar. Leia Mais O presidente quer obras, inaugurações, programas populares. O ministro segue insistindo em sua agenda de ajuste fiscal, teto de gastos e de privatizações. Com as visões ficando diferentes, a parceria vai deixando de ter motivos para continuar. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER BRP Chama: As porradas de Bolsonaro e o impasse do Renda Brasil Na edição desta semana, nossos editores abrem o episódio comentando a ameaça do presidente Jair Bolsonaro a um jornalista que o questionou sobre os depósitos de Fabrício Queiroz na conta de sua mulher, a primeira-dama Michelle. Leia mais Em votação simbólica, Câmara aprova criação do TRF-6 A proposta foi elaborada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha. O projeto segue agora para o Senado. Leia mais Brasil supera EUA em mortes de covid por 100 mil habitantes O País aparece em 10º lugar no ranking, são 55,06 óbitos contra 54,18 mortes nos EUA, diz a Universidade Johns Hopkins. Leia mais