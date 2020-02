Bolsonaro dá prazo de 8 dias para GLO no Ceará Por Vera Magalhães Presidente prorroga presença da Força Nacional no Estado, mas anuncia que não pode ser 'eterna'; saiba o que isso significa GLO com tempo contado. Jair Bolsonaro tinha dito na live na quinta-feira que não sabia se prorrogaria a operação de Garantia da Lei e da Ordem no Ceará, determinada desde que recrudesceu o motim de policiais militares no Estado. Nesta sexta-feira, após reunião, decidiu prorrogar a ajuda federal por mais oito dias, mas demonstrou irritação com a situação. Disse que operações de GLO não são eternas, premência que não foi mostrada em operações em outros Estados. O que isso significa? Com prazo para que as forças de segurança saiam do Ceará, os amotinados ganham força para se manter como estão, sem voltar ao trabalho, porque ganham o trunfo de que a população vai ficar exposta à violência e à insegurança, sem ter quem a proteja. O governador Camilo Santana (PT), que tem sido duro na negociação, perde pontos para persistir na sua decisão de não conceder anistia nem novos reajustes aos policiais. Alternativa 1. Quando Bolsonaro ameaçou retirar as forças nacionais do Ceará, antes de anunciar a "lambuja" de oito dias, alternativas começaram a ser discutidas no Congresso e entre os governadores. Os congressistas cogitaram usar a prerrogativa dada pela Constituição, mas nunca utilizada, de fazer pelo Legislativo a requisição de GLO e aprová-la. Neste caso, ao Executivo caberia a decisão de mandar as forças de segurança. Alternativa 2. Outra possibilidade que chegou a ser divulgada foi outros Estados mandarem policiais para auxiliarem no policiamento do Ceará. Chantagem. Bolsonaro chegou a condicionar a prorrogação da GLO à aprovação de excludente de ilicitude nesse tipo de operação. COVID-19. Enquanto isso, em outra área que concentra as atenções do País, a saúde, passaram de 180 os casos de suspeita do novo coronavírus no Brasil, embora continue existindo apenas uma confirmação de um caso. Mercados. Na onda da disseminação da epidemia pelo mundo, os mercados seguem oscilando, ainda tentando calcular quais serão os prejuízos para a economia global causados pela propagação do vírus. No Brasil, a Bolsa fechou com o pior mês desde maio de 2018. Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Maia dá fôlego às reformas ao se comprometer com aprovação. Ao reassumir publicamente seu compromisso com a aprovação das reformas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz um gesto que pode impedir que elas naufraguem no meio de mais uma trombada política envolvendo governo e Congresso. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Governo dá 'tiro de aviso' e diminui limite para emendas impositivas até março Com sessão do Congresso marcada para a próxima terça-feira, 3, o governo deu um "tiro de aviso" caso os parlamentares estejam pensando em derrubar os vetos presidenciais ao orçamento. Leia mais IBGE: Desemprego recua e fica em 11,2% em janeiro No trimestre encerrado em janeiro, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2%, atingindo 11,9 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua), que foi divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira, 28. Leia mais Para Fux, envio de vídeo por Bolsonaro pode chegar ao STF Na avaliação do ministro do STF Luiz Fux, há a possibilidade de a Corte ser questionada sobre a convocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de vídeo compartilhado no WhatsApp para ato contra o Congresso e STF no próximo dia 15. Leia mais