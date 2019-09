Bolsonaro de volta a Brasília, com base em pé de guerra Por Vera Magalhães Jair Bolsonaro teve alta 8 dias depois de se submeter a uma nova cirurgia na região abdominal; já de volta a Brasília, tem uma cizânia na própria base para administrar

Rachou. O pano de fundo da crise atual é a CPI da Lava Toga. À medida que vieram à tona as ações explícitas de Flávio Bolsonaro para abafar as investigações, que teriam o Supremo Tribunal Federal como alvo principal, começou o racha na bancada do PSL no Senado. A situação deixou o parlamento e ganhou as redes sociais, com militantes expressivos do bolsonarismo mais radical abrindo uma dissidência e se dizendo decepcionados com os sinais de que Bolsonaro se rendeu a um "acordão".

Pano de fundo. Na interpretação dos parlamentares, como a senadora Juíza Selma (MT), e dos bolsonaristas virtuais que colocaram a boca no trombone, a ação de Flávio tem o aval do pai e faz parte de um pagamento ao refresco dado pelo presidente do STF, Dias Toffoli, ao senador, ao impedir o uso de relatório do Coaf no caso Fabrício Queiroz.

Barulho nas redes. Eduardo Bolsonaro se meteu na treta do irmão e postou um vídeo em que uma das youtubers do bolsonarismo-raiz faz uma ginástica para tentar explicar por que a CPI, antes defendida em peso pela direita, agora deixou de ser tão virtuosa assim. Colheu assim a antipatia de parte dos senadores antes mesmo de sua indicação para a Embaixada do Brasil em Washington ser mandada para o Senado.

Cadastro chapa-branca. A estridência máxima foi atingida, como sempre, por Olavo de Carvalho. Coube ao guru propor que se fizesse um cadastro dos militantes fiéis ao bolsonarismo - iniciativa prontamente encampada por seus seguidores mais fanáticos. Foi a vez de Janaina Paschoal gritar que o autoproclamado filósofo estava indo contra a própria obra e propondo a criação de um "imbecil coletivo" de direita.

Até onde vai? Resta saber se a convulsão na direita vai ficar restrita aos altos decibéis nas redes ou se terá consequêcias práticas. Uma delas pode ser a piora do humor com a indicação de Eduardo Bolsonaro. Outra pode ser a de que o presidente se veja obrigado a conter seus ímpetos de investir contra instituições e órgãos de combate à corrupção, como a Polícia Federal. Com isso, Maurício Valeixo pode ganhar uma sobrevida no cargo, para que não fique evidenciado um processo de fritura do ministro Sergio Moro (Justiça).

Semana tensa. Tudo isso ocorre no momento em que Bolsonaro ainda nem reassumiu a Presidência, o que foi postergado em mais dois dias. Como manter mobilizada essa militância virtual é uma das prioridades da família, a crise na direita deve tomar parte da agenda do presidente em sua volta às atividades políticas, e dividir espaço com agendas de Estado, como o discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU.

Vai de qualquer jeito. O presidente reiterou que viajará a Nova York para discursar na ONU na semana que vem. Resta saber se o tom do discurso será o misto de ideologia delirante e dados de redes sociais que têm embasado sobretudo a política do governo para o meio ambiente ou se Bolsonaro irá se valer de dados, técnicos experientes nesse tipo de evento e propostas economicamente fundamentadas para montar sua fala - a mais importante que já proferiu em nove meses de mandato.

Por Marcelo de Moraes

