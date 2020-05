Bolsonaro demite Regina para agradar radicais e pode dar Ciência e Tecnologia para Centrão Por Marcelo de Moraes Em busca de apoio para se blindar politicamente, presidente segue reformulando sua equipe. Atriz durou apenas três meses à frente da Secretaria de Cultura. Degola. Foi mais um dia "rotineiro" no governo, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou, certa vez, como uma usina de crises. Pela manhã, Jair Bolsonaro anunciou mais uma troca na sua equipe. Depois de passar semanas torrando na frigideira do presidente, Regina Duarte deixou o governo. Bolsonaro disse que Regina Duarte estava "sentindo muito a falta da família em São Paulo", e, por isso, deixaria a Secretaria Nacional de Cultura. Mesmo sendo defensora de Bolsonaro, a atriz perdeu o posto apenas três meses depois de assumi-lo por desagradar a ala bolsolavista mais radical do governo. Esse grupo vê na Cultura o principal campo de batalha da guerra ideológica contra a esquerda. E tentava emplacar seus integrantes nos principais cargos da Cultura. Regina preferia por pessoas de sua confiança e perdeu a queda de braço. Teatrinho. Para fingir que não tinha dispensado a atriz, Bolsonaro anunciou que ela estava se transferindo para a Cinemateca de São Paulo. Regina topou até passar por mais um último constrangimento, gravando vídeo ao lado do presidente, cheia de sorrisos, agradecendo "o presente" recebido. A verdade é que a curta passagem da atriz pelo posto não trouxe qualquer contribuição para o setor. Sai sem deixar saudades e deverá ser substituída pelo ator Mário Frias. Bolsonarista, Frias tem como maior destaque no seu currículo artístico uma passagem pela novela "Malhação". Mas, convenhamos, pelo que foi visto até agora no governo como política pública para a Cultura, a lealdade total ao presidente parece ser o único atributo exigido. Toda hora. O entra e sai de ministros se tornou uma rotina nos últimos meses no governo. De 16 de abril em diante, saíram Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Sérgio Moro (Justiça), Nelson Teich (Saúde) e, agora, Regina Duarte (Cultura). Outras trocas ainda podem ser feitas em futuro próximo por conta da aproximação cada vez maior de Bolsonaro com o Centrão. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, poderá ser substituído para dar uma vaga na Pasta para alguém indicado pelo PSD de Gilberto Kassab. Outros espaços também podem abrigar indicados pelo grupo político no qual Bolsonaro aposta suas fichas para barrar um eventual pedido de abertura de processo de impeachment contra si. Um deles é o cargo de líder do governo na Câmara, que deve ser entregue ao PP (que pode ocupar ou repassar para outro aliado). Nesse caso, o líder Major Vitor Hugo (PSL-GO), seria escanteado pela nova "velha política" do governo. Prova adiada. Bolsonaro já deixou claro que não medirá esforços para garantir uma blindagem política. Não é segredo para ninguém que, nesse momento, está sofrendo grande pressão política pela desastrosa condução do combate ao coronavírus e pelo inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga sua possível interferência na Polícia Federal, como afirmou o ex-ministro Sérgio Moro. E no pacote de atendimentos, o presidente cedeu à pressão feita pelo Congresso e topou adiar a realização da prova do Enem. Prevista para acontecer no início de novembro, a prova, agora, deve ser postergada por um prazo de 30 a 60 dias. Não reclama. Bolsonaro aceitou adiar a prova porque sabia que o Congresso aprovaria a mudança de data com seu aval ou não. Ontem, o Senado já tinha aprovado essa decisão e Rodrigo Maia avisou ao presidente que a Câmara sacramentaria a decisão hoje se o governo não se manifestasse. Sem alternativa, Bolsonaro aceitou. E passou por cima do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que era contra o adiamento. O ministro já tinha sido atropelado por outra decisão do presidente que ordenou que abrisse espaço para o Centrão nos cargos do Ministério. O poderoso e rico de orçamento FNDE já teve uma de suas diretorias entregues ao PL de Valdemar Costa Neto. Mais cargos na Educação serão repassados para o grupo. Enquanto isso. Paralelamente ao entra e sai no governo promovido por Bolsonaro, o coronavírus segue apresentando números altíssimos de mortes e ocorrências. Com mais 888 mortes registradas, o Brasil já se aproxima dos 19 mil óbitos. A providência do presidente foi garantir a assinatura do decreto que libera médicos para usarem cloroquina já na fase inicial de tratamento do coronavírus. Nenhuma autoridade médica respeitada indica esse protocolo como garantido de eficácia no combate da doença. E a insistência do presidente nessa ideia custou o posto de ministro da Mandetta e Teich, que não toparam assinar a medida. Mas com o general Eduardo Pazuello interino no comando da Pasta, a decisão foi efetivada. O próprio presidente reconheceu que não existe eficiência comprovada no uso da cloroquina, mas bancou a decisão. Para piorar, Mandetta disse, em entrevista à Globo News, que o governo pretendia até mudar a bula da cloroquina para incluir o tratamento do coronavírus como uma de suas aplicações. O ex-ministro afirmou que rechaçou a história. Nada que fuja do script rotineiro do governo. Por Vera Magalhães Regina não precisava, e a Cultura não merecia. É impossível assistir até o final o vídeo em que um Jair Bolsonaro fanfarrão e uma Regina Duarte agradecida (pelo quê?) comemoram no Palácio da Alvorada o "presente" que a agora ex-secretária Nacional de Cultura recebeu: a demissão do cargo pouco mais de dois meses depois que assumiu. Leia mais. 