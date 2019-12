Bolsonaro desiste de boicotar posse de Fernández

Por Vera Magalhães

Presidente decide mandar o vice Hamilton Mourão à Argentina

Hermanos. Seria uma birra diplomática desnecessária e que complicaria ainda mais as já tensas relações entre Brasil e Argentina, levadas a esse estágio pelas declarações indevidas do brasileiro durante as eleições do país vizinho e das réplicas, com direito a Lula livre, do então candidato kirchnerista. Os prejuízos iriam desde os negócios bilaterais (a Argentina é o maior comprador de manufaturados brasileiros) até a possibilidade de implosão do Mercosul, e consequentemente do acordo com a União Europeia.

Passo atrás. Ao decidir enviar Mourão à posse, Bolsonaro faz um gesto de apaziguar os ânimos, algo que tem sido raro em sua conflituosa relação com chefes de Estado de outros países, que já coleciona cotoveladas com a França, a Alemanha e até a Noruega. Coube aos militares a tarefa de aconselhar o presidente a fazer o gesto conciliatório, além de outros ministros.

Avaliação da pesquisa. A segunda-feira também foi dedicada a analisar os números da pesquisa Datafolha que mostram Bolsonaro como recordista de avaliação negativa desde a redemocratização no primeiro ano de mandato. Ministros ouvidos pelo BRPolítico, reservadamente, sobre os dados ressaltam o fato de que a popularidade de Bolsonaro deixou de cair, mas demonstram preocupação caso a recuperação econômica continue lenta demais. O indicador que mais causa ansiedade é o de desemprego, que demora a mostrar uma melhora significativa.

Pressão. A demora na recuperação da economia e a constatação de que a política econômica tem apoio dos ricos, mas não dos pobres, ajudam a elevar a pressão sobre Paulo Guedes. Os resultados do IDH de 2018 mostram o Brasil estagnado na melhora do índice de desenvolvimento humano, o que o levou a retroceder levemente no ranking.

Natal do Grinch. A ala política do governo se preocupa com a possibilidade de que se galvanize na sociedade a percepção de que o presidente governa só para os ricos, que pode ser impulsionada por notícias de alto impacto popular, como o aumento do preço da carne justamente próximo às festas de fim de ano.