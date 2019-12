Bolsonaro desmoraliza ideia da 'curva de aprendizagem'

Por Vera Magalhães

Presidente termina o ano exatamente como começou sua vida parlamentar, a campanha e seu governo

Não mudou nada. Muito se diz, em política e em gestão pública, que existe a tal curva de aprendizagem, aquele período de experiência ao final do qual o gestor muda seus conceitos previamente estabelecidos, amadurece, passa a ser mais ponderado, flexível e razoável. Jair Bolsonaro caminha para o fim de seu primeiro ano de mandato exatamente como começou, sem adquirir um conceito novo e sem se livrar de nenhum daqueles que estão profundamente arraigados nele.

Tudo lá. Só nesta segunda-feira, o presidente chamou Paulo Freire de "energúmeno", depois de culpá-lo pelas chagas da Educação brasileira, disse que a TV Escola promove a "ideologia de gênero", outra de suas obsessões favoritas, e terminou por dizer que vetará toda e qualquer modificação que o Congresso faça em seu projeto que altera a legislação de trânsito.

Quem pisca. A teimosia presidencial pode perpetuar ao longo de seu mandato o que foi a tônica do primeiro ano: um jogo entre ele e o Legislativo para ver quem aguenta mais tempo sem piscar. O pior é que o próprio Bolsonaro sabe como funciona, e reconheceu que o Congresso pode derrubar seus vetos - como, aliás, tem feito em porcentuais recorde em relação aos seus antecessores. Mas a vontade de reafirmar a própria opinião parece fazer com que o presidente não se importe de sair sempre derrotado nessas quedas de braço.

E a reforma? Esse estilo imutável do presidente transforma em incógnita especulações como a de que estaria preparando uma reforma ministerial. Afinal, um dos cotados a levar o cartão vermelho, Abraham Weintraub (Educação), foi justamente o ministro "defendido" pelo presidente nesta segunda, quando chancelou sua decisão de extinguir a TV Escola - a mesma usada por uma ala do olavismo para fritar o ministro nas redes sociais.

Tudo menos paz. A cacofonia dentro do próprio bolsolavismo mostra que o segundo ano de mandato deve começar como se encerra este primeiro: sem articulação política definida, com a base parlamentar cada vez mais esfacelada e com as reformas dependendo de boa vontade do Legislativo. Nesta segunda, para manter a tradição e entrar no espírito natalino, bolsonaristas e dissidentes do PSL bateram boca nas redes sociais e brincaram de inimigo oculto diante do público.

Maia no contraponto. Diante do cenário, Rodrigo Maia segue em seu script de ser o fiador das reformas econômicas, de um lado, e contraponto político, de outro. O Brasil em Movimento, grupo que reúne partidos de centro que orbitam em torno do presidente da Câmara, lançou um vídeo - o primeiro episódio de uma série que vai destacar justamente a agenda de Maia na Casa - sobre desigualdade social. Ele também defendeu que a chamada PEC paralela da Previdência, que veio do Senado, apenas inclua Esrtados e municípios na reforma, sem aumentar aposentadorias. Músicas para os ouvidos de Paulo Guedes, com quem o presidente da Câmara toca de ouvido, tirando uma ou outra desafinada.