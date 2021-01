Bolsonaro diz que Brasil 'está quebrado' e inflama oposição Por Marcelo de Moraes Fala exagerada foi usada para justificar o não cumprimento da promessa de campanha de atualizar a tabela do Imposto de Renda. . A culpa é dos outros. Cobrado por um apoiador sobre a promessa de corrigir as tabelas de Imposto de Renda, Jair Bolsonaro decidir fazer um gol contra. Afirmou que "o Brasil está quebrado" e que não consegue fazer nada. Em seguida, como sempre, empurrou a culpa para os outros: "Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda, tá, teve esse vírus, potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter", afirmou, minimizando novamente o coronavírus e responsabilizando a mídia. Tiro no pé. A fala foi considerada desastrosa até por aliados do presidente. Primeiro, porque foi uma espécie de admissão de falta de competência para administrar o País. Afinal, está há dois anos no poder. Segundo, por servir para impressionar negativamente quem quiser investir no País. Terceiro, porque a história nem é verdade. Afetada fortemente pela pandemia do coronavírus, a atividade econômica foi duramente atingida como em todos os países do mundo. Mas ensaia sua recuperação, ainda que de forma lenta. Para que, então, dizer que o País está quebrado? A explicação é a mesma de sempre: para justificar uma promessa que não foi, nem deverá ser cumprida. Cortina de fumaça. A fala de Bolsonaro também serve para encobrir as dificuldades para colocar de pé um plano nacional. Hoje, pelo menos, os produtores da vacina Oxford/AstraZeneca na Índia avisaram que foram mal compreendidos e disseram não há veto do governo local à exportação do imunizante para o Brasil. Um problema a menos. Apesar disso, governadores voltaram a cobrar do Ministério da Saúde uma data para o início da vacinação. Não houve resposta e a incerteza segue. Pressão. Por mais que minimize publicamente o impacto do coronavírus, Bolsonaro sabe que a doença pressiona fortemente seu governo. Hoje, foram registradas mais 1.171 mortes. Com isso, já são mais de 197 mil óbitos e o Brasil deve chegar ainda esta semana na terrível marca das 200 mil mortes. Uma tragédia. Começou o protesto? A preocupação de Bolsonaro com a situação ficou clara quando ele decidiu se reunir, à tarde, com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. O encontro não constava na agenda do presidente. Na saída do ministério, Bolsonaro ainda ouviu gritos de protesto de um grupo de pessoas, incluindo um trumpetista que tocou um trechinho da Marcha Fúnebre. Climão. A oposição, claro, aproveitou a situação para baixar a lenha em Bolsonaro, defendendo sua renúncia, num movimento que virou o destaque nos trending topics do Twitter. Para um aliado do presidente, Bolsonaro serviu carne aos leões. Ninguém falava de renúncia e, agora, o assunto fica circulando. Ninguém imagina que o presidente vá fazer a vontade dos adversários, mas deu, por iniciativa própria, munição para a oposição lhe desgastar. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Lira leva dissidentes do bloco de Maia em viagem pelo Norte Em campanha pela presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) levou dissidentes de siglas que estão com Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Baleia Rossi (MDB-SP) para viagem pela região Norte. Elmar Nascimento (DEM-BA) e Celso Sabino (PSDB-PA) estão na comitiva do líder do PP, que visitou nesta terça-feira, 5, Macapá e Belém. Leia Mais Candidato de Alcolumbre, Pacheco se reúne com Kassab e Kalil em BH O candidato de Davi Alcolumbre (DEM-AP) à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se reuniu nesta terça, 5, com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, os senadores do PSD Otto Alencar (BA), que é líder do partido na Casa, Carlos Viana (MG) e Antonio Anastasia (MG), além do prefeito Alexandre Kalil (PSD), em Belo Horizonte, para discutir a sucessão na Casa. Leia Mais PSOL sobre disputa na Câmara: 'Não estamos com pressa' O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou nesta terça, 5, que não há pressa para o partido se posicionar oficialmente na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados. As opções são: apoiar o candidato Baleia Rossi (MDB-SP), assim como fizeram PT, PDT, PSB e PCdoB, e lançar um nome próprio da oposição. Leia Mais