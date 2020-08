Em live, presidente reafirma compromisso com teto, mas fala em liberação de recursos para obras e saneamento

Day after 1. Jair Bolsonaro emitiu sinais dúbios um dia depois de ajoelhar no altar da austeridade fiscal. Foi a Belém, no Pará, inaugurar um projeto de lazer e turismo, com direito a palanque lado a lado com o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), um dos defensores do aumento de gastos.

Day after 2. Na live semanal das quintas-feiras, Bolsonaro reafirmou que tem compromisso com o teto de gastos e com a austeridade. Afirmou que Paulo Guedes tem "99,9%" de autonomia sobre a economia, e o 01,% é seu direito a veto. Sobre gastos extras, disse que o auxílio emergencial não vai poder durar para sempre, mas defendeu gastos que estejam de alguma forma relacionados à pandemia, como investimentos em água e esgoto.

Crédito extra. Outro sinal contraditório foi a insistência de Marinho em mandar uma medida provisória prevendo crédito extra de R$ 5 bilhões para obras de infra-estrutura. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), que participou da reunião da véspera e do pronunciamento a favor do teto, disse que a MP é inconstitucional. Segundo ele, esses gastos não são imprevisíveis, o que poderia enquadrá-los como emergenciais.

Mais um breque. Enquanto na economia a permanência ou não do teto é fator de instabilidade tanto da permanência de Guedes quanto da confiança do mercado, no cenário institucional o STF deu novo freio no governo, ao decidir, por maioria, que Bolsonaro não pode turbinar a atuação da Abin, como fez com decreto editado no início do mês. Partidos como Rede e PSB moveram uma ação contra o decreto, que, entre outras medidas, criou um novo comitê de inteligência.

"Arapongagem". No julgamento, os ministros trataram de dar recados políticos a Bolsonaro. Cármen Lúcia disse que "arapongagem é crime". "Praticado pelo Estado, é ilícito gravíssimo." Além do decreto, o freio do STF vem no contexto da divulgação de outros fatos, como a existência de dossiê feito por órgão do Ministério da Justiça contra mais de 590 servidores, entre professores, policiais e outros classificados como opositores de Bolsonaro. O entendimento de Cármen Lúcia, contrário ao decreto, teve 8 adesões. Votou contra Marco Aurélio e o decano Celso de Mello não estava presente.