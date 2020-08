Presidente fala em prorrogar benefício com valor entre R$ 200 e R$ 600 mas não diz: de onde sairão os recursos?

Mato sem cachorro. A essa altura dos acontecimentos, ou Paulo Guedes tem uma incompreensão profunda dos meandros da política ou já percebeu que se enfiou num mato sem cachorro em que será impossível cessar o apelo pela gastança infinita de recursos inexistentes.

Passa lá. Mais uma prova, além das muitas que o ministro vem engolindo nas últimas semanas, foi dada nesta quarta-feira, quando Jair Bolsonaro, que se tornou dependente do auxílio emergencial para assegurar uma base para sua reeleição, falou abertamente em prorrogar o benefício até o fim do ano. Disse que a equipe econômica toparia algo como R$ 200 nos três últimos meses do ano, mas já avisou que acha muito pouco. O que se estuda é algo entre R$ 250 e R$ 300.

Saco sem fundo. O dramático disso, e que nem Bolsonaro e nem Guedes podem ignorar, é que, ao cair no Congresso, um projeto dessa natureza vai ser automaticamente majorado. A nova base que vem sendo construída pelo presidente não impedirá que partidos em plena campanha eleitoral nos municípios, justamente a "ponta" onde o auxílio é pago, deixem de carimbar e mostrar para o eleitorado que aumentaram a caridade com chapéu alheio.

Para quanto? Resta apenas saber para que valores os deputados e senadores vão majorar o auxílio extra. Há quem fale em uma parcela de R$ 600 e duas de R$ 300, o que já seria um gastos extra que o Orçamento não consegue absorver. Mas isso significaria que justo em novembro, o mês eleitoral, o eleitor receberia a metade do mês anterior. Não precisa ser marqueteiro para entender o efeito desastroso que isso teria, e o que político mais tenta evitar é desastre eleitoral. Portanto, é difícil que ao menos até novembro o benefício seja cortado.

Ele pisca. O ministro colhe os frutos de uma situação que plantou para si mesmo: a percepção, disseminada entre os políticos e também no mercado, de que basta Bolsonaro lhe sorrir, fazer uma gracinha com ele e jurar amor a uma austeridade para a qual não está nem aí para o ministro ceder mais um pouco. Foi assim com o crédito extraordinário de R$ 5 bilhões, foi assim com o Orçamento turbinado da Defesa, foi assim com a gratificação dos militares, foi assim com a Previdência diferenciada para os militares e será assim com o auxílio. Todos os sinais vão na linha do abandono da política fiscal de contenção.

Não morde. Quanto mais fica cristalizado que Guedes é maleável ao populismo fiscal, mais os políticos vão enfiando a faca. Nessa toada, a discussão do Orçamento tende a produzir um Frankenstein em que, no pós-pandemia, o Brasil fará escolhas erradas, elegerá prioridades a partir da conveniência política de Bolsonaro e do Centrão, e estará cada dia mais longe de reformas e do sonhado fim do déficit primário -- não custa lembrar que Guedes anunciou que o zeraria no primeiro ano de mandato!