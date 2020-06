Bolsonaro elogia Decotelli, mas ministro segue sob pressão Por Marcelo de Moraes Acusado de turbinar o currículo acadêmico com títulos que não possui, Carlos Alberto Decotelli ganhou sobrevida no cargo, mas presidente está insatisfeito com nova crise na Educação. Balançou. Depois de ter parte do seu currículo acadêmico desmentido, Carlos Alberto Decotelli passou o dia a correndo o risco de perder o cargo de ministro da Educação antes mesmo de tomar posse. Com a descoberta de que Decotelli incluiu títulos que não possui no seu currículo, Bolsonaro decidiu suspender a posse do escolhido para o Ministério. A solenidade estava marcada para esta terça e foi adiada sem explicações formais do Planalto. Mas a razão se tornou pública rapidamente: o presidente tinha ficado muito insatisfeito com as acusações de falsificação de currículo. Para aliados, Bolsonaro chegou a comentar que Decotelli não seria mais ministro e reclamou que ele passou o fim de semana apanhando sem dar explicações. Mas hoje, depois de conversar com seu indicado, o presidente decidiu manter a escolha. Pelo menos, por enquanto. Equívoco. Sem ter ainda 100% de convicção para manter Decotelli, Bolsonaro, de noite, via Facebook, resolveu, pelo menos, fazer um gesto em seu apoio. E tratou o problema do currículo como um "equívoco" e "inadequações curriculares". Desde quando anunciei o nome do Professor Decotelli para o Ministério da Educação, só recebi mensagens de trabalho e honradez. Por inadequações curriculares, o professor vem enfrentando todas as formas de deslegitimação para o Ministério. O senhor Decotelli não pretende ser um problema para a sua pasta (Governo), bem como está ciente de seu equívoco. Todos aqueles que conviveram com ele comprovam sua capacidade para construir uma Educação inclusiva e de oportunidades para todos", disse o presidente na sua postagem. Usina de crises. Depois de anunciar, semana passada, que Decotelli seria o novo ministro da Educação, Bolsonaro pensou que tinha conseguido encerrar as crises infinitas que marcaras os 14 meses da gestão de Abraham Weintraub. Na sua estratégia de tentar baixar a poeira da crise política que ameaça seu governo, o presidente buscou um ministro low profile. Decotelli foi considerado o ideal pelo perfil discreto e por ser próximo dos militares - é oficial da reserva. Mas a trapalhada no currículo fez a escolha perfeita ser colocada em dúvida. Pode piorar. O problema é que Bolsonaro também não tem um outro nome que o agrade totalmente para colocar no lugar de Decotelli. E isso ajudou a garantir a sobrevida do ministro até agora. As opções que chegaram a sua mesa foram consideradas problemáticas. Especialmente porque bastou que Decotelli se fragilizasse, para que a ala bolsolavista se assanhasse e passasse a atuar para indicar alguém para o cargo. A questão é que todas as alternativas que foram levadas pelo grupo para o presidente são de nomes ligados fortemente à ala ideológica e alinhados com o ex-ministro Weintraub. E, neste momento, Bolsonaro prefere distância de um ministro que volte a fomentar balbúrdia e crises no governo na profusão em que Weintraub fazia. Mas, como disse um aliado do presidente, Decotelli precisa sair do fogo cruzado para garantir o cargo. Na espreita. Com o gesto de Bolsonaro, Decotelli reforça sua posição. Ele afirmou que continuava ministro, mas sabe que os problemas para se preservar no cargo estão longe de terminar. Até porque a ala ideológica sentiu a oportunidade de recuperar o controle da Educação, considerada pelo grupo como uma das pastas mais estratégicas na sua imaginária "guerra cultural" com a esquerda. 