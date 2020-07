Presidente vai ao Nordeste, monta em cavalo, promove aglomeração e ouve coro anti-Lava-Jato no dia seguinte ao recorde de novos casos e mortes pela covid-19 . Mito! Jair Bolsonaro se sentiu de volta à campanha eleitoral nesta quinta-feira. No dia seguinte ao Brasil superar os 90 mil mortos pela covid-19 e ultrapassar outra marca, a dos 2,5 milhões de infectados pelo novo coronavírus, o presidente da República entendeu que era o momento de aglomerar pessoas no interior do Nordeste, andar a cavalo sem máscara e promover uma antecipação da disputa eleitoral em 2 anos, sem demonstrar qualquer compaixão com os mortos, suas famílias ou o conjunto da sociedade brasileira. Mudança de lado. A visita eleitoreira a dois Estados governados pelo PT marcou o divórcio definitivo entre o bolsonarismo e o lavajatismo, movimento da sociedade no qual o então candidato pegou carona em 2018 para se colocar como o antipetista, mas do qual vem se dissociando desde a saída de Sérgio Moro do governo. Em nova companhia. A mesma claque mobilizada para gritar "Mito! Mito"na chegada de Bolsonaro ao Piauí, reproduzindo a recepção em aeroportos durante a campanha, também fez coro pelo fim da Lava Jato. Não é coincidência o fato de o evento ter se dado na base eleitoral do senador Ciro Nogueira, presidente do PP, rebatizado de Progressistas, partido mais atolado no petrolão, no qual o próprio senador é réu. Ele estava lá, como cicerone do presidente. Nem aí. O entusiasmo eleitoreiro de Bolsonaro não coincidiu apenas com a subida de casos e mortes, mas com o anúncio de que sua própria mulher, Michelle, estava com covid-19. Ao vivo. Isso não impediu a tradicional live das quintas-feiras, com direito à participação do sanfoneiro-geral da República, o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto. Na transmissão, o presidente disse torcer pela vacina de Oxford, e não pela "daquele outro País". Era uma referência à China, o maior comprador dos produtos do Brasil, e que avança de forma promissora nas tentativas de descobrir uma vacina para o novo coronavírus. Ao tentar de forma infantiloide ideologizar algo que é científico, Bolsonaro aprofunda a percepção de que o obscurantismo rege a política brasileira de enfrentamento à pandemia.