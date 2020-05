Versão quase integral de reunião ministerial de 22 de abril confirma acusações de Moro e expõe presidente e ministros clamando contra Poderes e entes federados

.

Tiro, porrada e bomba. É estarrecedor o conteúdo das quatro horas de reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto em 22 de abril, cujo conteúdo praticamente integral foi divulgado nesta sexta-feira por determinação do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Não é porque a parte relativa à disposição de Bolsonaro de intervir na Polícia Federal já era conhecida que a gravidade do que se vê ali é menor. Bolsonaro, além de claramente anunciar que vai, sim, interferir na PF, se preciso trocando o ministro (o que de fato aconteceu), estimula ministros a reagirem a decisões do Supremo Tribunal Federal, dá a entender que não aceitará as decisões da corte e resistirá caso tentem promover seu impeachment, insulta governadores e prefeitos com palavrões, diz em alto e bom som que vai interferir em todas as pastas, menos na Economia, fala em um serviço "particular" de informações de que disporia, sem esclarecer do que se trata, e diz que vai "escancarar" a questão das armas, armar a população para resistir a decisões consideradas por ele arbitrárias de prefeitos e governadores. Ufa!

A PF. A parte referente à disposição de Bolsonaro de interferir na PF não difere da versão divulgada pela Advocacia Geral da União, a não ser por um ponto: aquele em que Bolsonaro se queixa das informações que recebe da PF, das Forças Armadas e da Abin e diz que seu serviço "particular" de informações funciona melhor. Insiste que precisa ter acesso a informações, fala em trocar a "segurança" no Rio. "Já tentei trocar gente e não consegui. Eu tenho a PF que não me dá informações", diz Bolsonaro, em altíssimo e bom som. Logo depois fala que vai trocar o ministro, se preciso for. "E ponto final", insiste. Diz que não era ameaça, mas fato. E o que ocorreu logo depois? A saída efetiva de Moro por não concordar com as trocas que ele anunciou que faria, e a concretização dessas mudanças: a do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, e a do superintendente da PF no Rio de Janeiro. Precisa de que comprovação para além dos fatos?

Milícia armada? A defesa que Bolsonaro faz de "escancarar" a questão das armas é preocupante. Ele cobra do próprio Moro a assinatura de uma portaria para aumentar o acesso a armas e munições -- que foi efetivamente editada, ou seja, em ao menos esse ponto Moro cedeu à pressão. E diz que a população armada pode resistir a determinações de prefeitos e governadores para fazer distanciamento social, por exemplo. "O povo armado não será escravizado", recita Bolsonaro. Na Venezuela de Hugo Chávez e Nicolas Maduro, a criação de um amplo contingente de uma milícia paramilitar fortemente armada foi fator essencial para a permanência no poder e implantação paulatina do que hoje é uma ditadura -- o contrário, portanto, do que Bolsonaro diz para justificar sua obsessão pelas armas.

Mais intervenções. No vídeo, Bolsonaro fala que o presidente do Iphan, o instituto voltado ao patrimônio histórico e arquitetônico, estaria opondo obstáculos a obras do dono da Havan, Luciano Hang. E o titular do posto foi efetivamente trocado depois da reunião.

Ministros barbarizando. O que o vídeo revela, também, é uma coleção de arbitrariedades e sugestões de crimes por parte também dos ministros de Estado. Ricardo Salles, do Meio Ambiente, diz textualmente que o governo deve aproveitar que a imprensa e os órgãos de controle estão preocupados com a pandemia de covid-19 para "passar a boiada" por meio de portarias e decretos desregulamentando questões que enfrentariam oposição do Congresso e do Judiciário. Damares Alves, por sua vez, diz que sua pasta proporia projetos (oi?!) para propor a prisão de prefeitos e governadores por violações aos direitos humanos. E Abraham Weintraub, da Educação, fala em prender "esse bando de vagabundo", a começar dos 11 ministros do Supremo.

Trechos censurados. Se os trechos revelados já são perturbadores, é de se imaginar o potencial de estrago das partes omitidas por determinação de Celso de Mello pelo que poderiam provocar nas relações diplomáticas do Brasil. Críticas à China e ao Paraguai foram suprimidas. Não é descartado que as embaixadas desses países recorram ao Supremo para ter acesso a esses dados.

E a pandemia? Outro saldo perturbador da exibição do vídeo é a completa ausência de preocupação e de senso de prioridade por parte de todo o governo, incluindo a equipe econômica, com a pandemia de covid-19, que àquela altura já acometia milhares de brasileiros. Nelson Teich parece literalmente um estranho no ninho. Até tenta defender medidas de combate à pandemia, mas nem Bolsonaro nem os demais demonstram preocupação com mortes ou com o número de casos, mas apenas com o distanciamento social, atacado até pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

A nota golpista. O vídeo acabou tirando a atenção de outro fato institucionalmente gravíssimo desta sexta-feira. A nota emitida pelo general Augusto Heleno, chefe do GSI, de que Bolsonaro não aceitaria caso o STF determinasse a apreensão de seu celular e isso poderia trazer consequências imprevisíveis para a democracia. O próprio Bolsonaro, em entrevista posterior a uma rádio, disse que se recusaria a entregar o celular caso a decisão fosse essa. Mello não requisitou o celular, apenas pediu uma manifestação do procurador-geral da República, Augusto Aras, a respeito de queixa-crime feita por vários partidos. Mello advertiu Bolsonaro que se recusar a cumprir decisão judicial é crime.

Resumo da ópera. Em resumo, ainda que leituras mais ligeiras e superficiais do vídeo permitam dizer que Bolsonaro sai "bem na fita" para seu público, pelo linguajar "popular", a preocupação com o "povo" e com empregos, isso tem efeito apenas para a minoria que o apoia. Do ponto de vista institucional, o vídeo agrava em muito a crise entre o governo e os Poderes. E do ponto de vista judicial, comprova as declarações de Moro, o que também fica evidenciado pelas decisões posteriores corroborando a intervenção efetiva na PF e na superintendência do Rio.