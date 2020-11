Bolsonaro escancara irritação com Mourão após proposta de desapropriação Por Gustavo Zucchi Presidente diz que só não dá "cartão vermelho" responsável por ideia em debate no Conselho da Amazônia por ser não ser "demissível" . Tudo como dantes. Virou rotina no governo: Jair Bolsonaro descobriu pela imprensa e mandou voltar atrás na proposta que estava em discussão no Conselho da Amazônia de desapropriar propriedades em caso de crime ambiental. O furo de reportagem do Estadão irritou o atual ocupante do Palácio do Planalto. Em sua live, Bolsonaro disse que a proposta já foi "abolida", associando a ideia ao comunismo, fantasma favorito de sua gestão. Azedou. A ideia escancara novamente o mal-estar que existe entre Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. No espetáculo burlesco semanal nas redes sociais, o presidente disse que, se o responsável pela ideia fosse "demissível", já teria recebido o "cartão vermelho". O Conselho da Amazônia é presidido por Mourão, que é "indemissível" por ter sido eleito junto de Bolsonaro nas eleições 2018. Devaneios. Seguindo o ritmo de discursos acima do tom, Bolsonaro ainda levantou a possibilidade de que a situação do Amapá, que enfrenta um apagão desde o início da semana, teria "interesse políticos". "Estamos próximos das eleições. Pode ter interesse político, mas espero que não", disse o presidente. Disse ainda que pegou o telefone e ligou para o diretor-geral da PF. "Liguei como chefe do ministro da Justiça e como quem nomeia o diretor-geral, para saber o andamento dessa questão. Não estou interferindo em nada." Não para. A vacina Coronavac, cuja suspensão dos testes foi comemorada pelo presidente do início na semana, também ganhou sua especulação. Bolsonaro levantou a hipótese de que o possível suicídio do voluntário poderia ter sido causado por uma depressão decorrente do medicamento. "Pode ser um efeito colateral, pode ser tudo", disse. Roda de amigos. Enquanto isso, a Anvisa continua recebendo fiéis aliados de Bolsonaro em cargos-chave. Bolsonaro indicou o tenente-coronel Jorge Luiz Kormann para a direção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Kormann é da turma que bate o bumbo contra a Organização Mundial da Saúde (OMS) e em desagravo à Coronavac. Para completar, o militar é fã do "guru" Olavo de Carvalho e do "kit-covid", conjunto de medicamentos sem nenhuma comprovação para combater a doença e promover um "libera geral" nas medidas de distanciamento. Por Marcelo de Moraes Bolsonaro indica mais um militar para diretoria da Anvisa. O Diário Oficial da União desta quinta-feira, 12, traz a indicação do tenente-coronel do Exército Jorge Luiz Kormann para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Kormann é atualmente o secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde e sua nomeação, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, acontece justamente no momento em que há críticas à Anvisa pelo suposto uso político da agência em decisões técnicas, como no caso da suspensão dos testes da vacina Coronavac. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Eleições nas Redes: Duelo de desinformação e direitos de resposta em São Paulo Desde que Celso Russomanno atacou Guilherme Boulos com uma notícia sensacionalista publicada durante o debate com os candidatos à prefeitura de São Paulo, o Bot Sentinel, serviço que monitora o comportamento inadequado de alguns perfis no Twitter, disparou uma dezena de alertas de que uma ação orquestrada tentava ampliar o alcance da hashtag #laranjaldoboulos. Recentemente, o candidato de Jair Bolsonaro se aproximou de influenciadores bolsonaristas que espalham todo tipo de desinformação nas redes. Leia Mais Mulheres podem superar desempenho de 2016 na disputa pelas capitais Nas eleições municipais de 2016, apenas uma mulher venceu a disputa por uma capital. Teresa Surita (MDB) ganhou em Boa Vista (RR), sendo eleita já no primeiro turno. Além dela, apenas outras duas candidatas estiveram perto da vitória, chegando ao segundo turno, mas perdendo: Ângela Amin (PP), em Florianópolis, e Rosiane Modesto (PSDB), em Campo Grande. Mas, em 2020, as pesquisas indicam que esse desempenho poderá ser superior nesta eleição. Leia Mais Alcolumbre: 'Maior prejudicado com apagão é Josiel' O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está preocupado com o prejuízo eleitoral que seu irmão, Josiel Alcolumbre, terá com o apagão que aflige o Amapá e causou o adiamento das eleições municipais na capital, Macapá. Segundo o senador, Josiel será o "maior prejudicado" com o apagão. Leia Mais