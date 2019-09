Bolsonaro faz discurso agressivo na ONU, mas sofre pesada derrota no Congresso Por Marcelo de Moraes No mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso agressivo na Assembleia-Geral da ONU, deputados e senadores decidiram jogar uma bola nas costas do governo em Brasília, adiando a votação da reforma da Previdência e se organizando para derrubar 18 dos 33 vetos presidenciais contra a Lei de Abuso de Autoridade

Retaliação - Enquanto Bolsonaro disparava seu pronunciamento em Nova York, os senadores davam a largada no movimento, logo cedo, com a reunião de colégio de líderes transferindo para a próxima semana a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O motivo era mostrar a insatisfação dos parlamentares com a operação da Polícia Federal contra o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), na semana passada, quando seu gabinete foi alvo de buscas e apreensão. Para os senadores, a medida, que recebeu aval do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, representou um abuso contra o Parlamento. E, na visão dos senadores, o Planalto lavou as mãos ao não condenar o ato da PF - subordinada ao Ministério da Justiça de Sergio Moro - que sequer tinha sido autorizada pela Procuradoria-Geral da República. Adiar a votação da reforma da Previdência, principal pauta econômica do governo, foi o primeiro alvo da retaliação.

Surpresa - O adiamento da votação da Previdência foi liderado pelo próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que ainda comandou uma "marcha" de parlamentares ao Supremo para reclamar contra a operação autorizada por Barroso. Ao saber do adiamento da votação da reforma, governistas admitiram que foram surpreendidos. Talvez não fossem se o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política, não tivesse acompanhado Bolsonaro na missão para a ONU. Como a aprovação da reforma na CCJ era considerada fava contada, o adiamento inesperado pegou mal e causou queda na Bolsa. A princípio, ficou transferida para a próxima semana. Mas, com o clima político acirrado, outras surpresas podem acontecer no meio do caminho.

Derruba os vetos - Além de transferir a reforma, Alcolumbre também convocou uma sessão do Congresso para apreciar os vetos presidenciais sobre a Lei de Abuso de Autoridade. Depois de deputados e senadores terem aprovado uma legislação dura para conter exageros na atuação de autoridades, Bolsonaro aceitou vetar 33 pontos do projeto. Na verdade, o presidente quis acenar para suas redes sociais com o gesto, já que o projeto foi visto como uma tentativa de frear o combate à corrupção política. Resultado: sofreu nova derrota política com a derrubada da sua decisão pelo Congresso.

Hora da desforra - Com os parlamentares sendo alvos costumeiros das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal, a derrubada dos vetos à Lei de Abuso de Autoridade levanta a dúvida sobre a viabilidade das próximas operações contra a corrupção. E pode garantir uma blindagem extra aos deputados e senadores.

Sem conciliação - Antes desse anticlímax, Jair Bolsonaro fez sua estreia na Assembleia-Geral da ONU com um discurso que passou muito longe do tom conciliador que se imaginava que poderia ser feito pelo dirigente brasileiro. Pelo contrário. O presidente preferiu adotar um tom incendiário, num discurso recheado com as suas polêmicas favoritas, atacando a esquerda, batendo em Cuba e na Venezuela, rebatendo as críticas contra sua política ambiental e seguindo seu roteiro de sempre.

Diplomacia de canhoneira - Havia expectativa que Bolsonaro fosse mais sereno na ONU justamente para não criar indisposições políticas contra o Brasil e colocar em risco o futuro de acordos comerciais estratégicos como o que foi fechado entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente preferiu, no entanto, mirar no apoio de seus eleitores e seguiu a chamada "diplomacia de canhoneira", na qual primeiro se apontam os canhões na direção dos interlocutores antes de fechar qualquer acordo. No Brasil, as repercussões foram previsíveis. Seus aliados aplaudiram "seu patriotismo". Os adversários consideraram a fala "vergonhosa". Jogo jogado, mas Bolsonaro tinha na ONU a oportunidade de baixar as armas e falar de todas as mudanças que sua equipe econômica tenta promover no País. Era uma rara chance para ter atenção internacional para mostrar o novo ambiente de negócios que o Brasil pode oferecer. Bolsonaro preferiu disparar contra seus adversários ideológicos. Pode ter desperdiçado munição valiosa à toa.

