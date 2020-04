Presidente mandou mensagem a Toffoli desautorizando pregações golpistas, mas Alexandre de Moraes dá 5 dias para ele se explicar em ação movida pelo PT

Cerco do STF. Jair Bolsonaro sentiu. Como escrevi na minha coluna no Estadão na quarta-feira, o novo inquérito para apurar as responsabilidades pelos atos com mensagens golpistas realizados de maneira coordenada em várias cidades no último domingo, o principal deles, em Brasília, com participação ativa do presidente, tinha potencial de atingi-lo. Na terça-feira ele começou a tentar agir para conter o estrago. Mandou por WhatsApp uma mensagem ao presidente da corte, Dias Toffoli, não assinada, mas desautorizando mensagens como a de intervenção militar e a pregação de um novo AI-5.

Modus operandi. A mensagem foi entendida no Supremo como uma tentativa de bandeira branca. O problema é que esse filme já foi visto antes. Ministros sabem que, toda vez que testa os limites institucionais, o presidente em seguida se faz de desentendido e tenta dizer que foi mal interpretado. Isso não vai mais colar indefinidamente.

Manter o torniquete. Tanto é que Alexandre de Moraes, o relator tanto do novo inquérito como de algumas das principais questões institucionais em pauta no Supremo, deu prazo de cinco dias para Bolsonaro se manifestar sobre uma ação movida pelo PT que o acusa de omissões no combate à covid-19. É mais um constrangimento ao presidente, que já tem outro prazo contando: o da Câmara, de 30 dias, para apresentar seu resultado do teste de coronavírus.

Derrotas em série. Não foi a primeira derrota de Bolsonaro no STF. O próprio Alexandre de Moraes concedeu 2 liminares contra decisões recentes do presidente, além de outras duas exaradas por Marco Aurélio Mello e Roberto Barroso. É importante notar esse movimento: o cordão de resistência às manifestações autoritárias de Bolsonaro têm unido as diferentes alas do STF como não vinha acontecendo há muitos anos, pelo menos desde a morte de Teori Zavascki.

Senado abre o cofre. Enquanto isso, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Senado aprovou a extensão do auxílio emergencial de R$ 600 a mães adolescentes, estendeu aos pais solteiros a cláusula que permite dobrar o benefício e retirou exigências burocráticas para que a renda fosse concedida. A votação veio num momento em que reportagens têm mostrado a dificuldade de pessoas vulneráveis receberem o benefício.

Pequenas empresas. A Câmara, por sua vez, aprovou um programa de concessão de crédito para pequenas e micro empresas, que já tinha sido votado no Senado. Em mais um recado para Bolsonaro, Rodrigo Maia escolheu a deputada Joice Hasselmann, hoje inimiga do Planalto, para relatar a matéria.

Fim da quarentena à vista? Na ponta do combate à pandemia, os Estados começam a anunciar planos para a saída gradual, a partir de maio, da quarentena. O Distrito Federal fixou o dia 5 do mês que vez, e São Paulo, dia 11, como datas em que algumas atividades serão retomadas. No DF é mais linear a saída da quarentena, e mais fácil de controlar, pela curva de casos e pelo tamanho territorial diminuto. Em São Paulo, a saída do isolamento se dará em diferentes graus a depender da região do Estado e vale apenas para uma lista de atividades definida pelo governo do Estado. Caso haja uma explosão de casos de covid-19 antes disso, interlocutores de João Doria Jr. admitem que a abertura pode ser revista.

Boas notícias? Enquanto vários Estados estão próximos do colapso de seus sistemas de saúde e sendo obrigados a abrir espaço em valas comunitárias em cemitérios para enterrar os mortos por covid-19, o general Luiz Ramos, ministro da Secretaria de Governo, quer que a imprensa pare de noticiar mortes e mostrar fotos de caixão para se dedicar a... boas notícias. Foi isso que ele disse em plena coletiva do governo para tratar do novo coronavírus. Resta saber se ele quer de fato notícias ou se se rendeu ao apelo às fake news do gabinete do ódio, que atua ao seu lado ali no Planalto.