Presidente fez o exame depois da confirmação de que o secretário Fabio Wajngarten teve infecção confirmada Pandemia chegou. A quinta-feira foi marcada pelo aumento da tensão no Brasil com a contaminação pelo novo coronavírus. De áudios de médicos distribuídos como correntes por WhatsApp a determinações do governo, mudaram os protocolos e a percepção da pandemia, que até poucos dias era negada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Corona no Planalto. A confirmação de que o secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, voltou dos Estados Unidos infectado pelo coronavírus levou a que Bolsonaro e os demais integrantes da comitiva presidencial fizessem o teste. A notícia repercutiu também no exterior, uma vez que a comitiva brasileira esteve com Donald Trump e o vice Mike Pence durante a estadia na Flórida. Dia 15: não vou mais. Bolsonaro usou a sua live semanal e pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para pedir o adiamento das manifestações convocadas para domingo. Ele mesmo havia repassado vídeos por WhatsApp conclamando a população a ir às ruas e, depois, usado um pronunciamento em Roraima para fazer a convocação de viva voz. "Obviamente que esse movimento, que não fui eu que programei, é espontâneo", disse Bolsonaro, para informar em seguida que havia risco de propagação do vírus. "O que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas", disse o presidente na live. Não era a favor? "Se bem que o movimento não é meu: é espontâneo e popular", continuou. "Já foi dado um tremendo recado para o Parlamento", afirmou Bolsonaro. Ué, mas não era ele mesmo que dizia que os atos não eram contra o Congresso, e sim a favor do governo? Mais uma incoerência do presidente em relação às manifestações que tiveram como origem o clamor do ministro Augusto Heleno. Fica o aviso. No pronunciamento oficial que foi ao ar nesta noite, Bolsonaro insistiu que os atos eram espontâneos, mas afirmou que suas motivações seguem firmes e inabaláveis. Ou seja: usou uma cadeia oficial de rádio e TV para legitimar a pauta e avisar que o "Brasil mudou". Não entrem em pânico. As orientações vigentes até o início da semana para que não houvesse pânico começaram a ruir depois que os Estados Unidos restringiram os voos e aglomerações. Um áudio do cardiologista Fabio Jatene afirmando que 45 mil pessoas podem ser infectadas em São Paulo nas próximas semanas viralizou pelos aplicativos. Escolas e faculdades cancelaram aulas em todo o País. E outras medidas devem ser anunciadas pelos governos nos próximos dias. Mercado muito louco. O agravamento da pandemia de coronavírus sacudiu de novo os mercados no mundo. E, no Brasil, a epidemia foi associada à derrota imposta pelo Congresso na véspera ao governo, com a derrubada do veto à ampliação do Benefício de Prestação Continuada, o que implicará num gasto de mais R$ 20 bilhões neste ano. O dólar chegou a atingir R$ 5,02, mas acabou o dia cotado a R$ 4,78. A Bolsa parou duas vezes pelo mecanismo de circuit breaker e acabou o dia com queda de 14,76%, a maior desde 1998.