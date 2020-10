Desempenho de candidatos apoiados pelo presidente mostra que aval do 'capitão' não é ativo importante em 2020, até agora

Sem ligar, ligando. Jair Bolsonaro finge não estar nem aí para as eleições municipais. Fala em tom blasé que tudo bem se os eleitores não quiserem chancelar seus candidatos. Que, se fosse se dedicar de verdade à campanha não trabalharia (como se fosse um árduo cumpridor de extenuantes rotinas administrativas), mas o fato é que o presidente tem escancarado nos últimos dias sua atenção total no mapa político brasileiro.

Ligadaço. Não fosse assim, o que justificaria o presidente usar sua live semanal para exibir santinhos de candidatos a vereador, do filho Carlos a outros menos próximos? E para desancar adversários de esquerda, como a candidata do PC do B em Porto Alegre, Manuela D'Ávila? Campanha na veia, e dentro do palácio.

Tudo parado. Além disso, a campanha também impacta decisões urgentes do governo, que ele mandou textualmente parar para não criar marola eleitoral e não atrapalhar o que julgou que seria uma "varrida do mapa" da esquerda, sobretudo no Nordeste. Na lista de temas congelados estão as reformas e a decisão sobre o programa de renda que vai dar um upgrade no Bolsa Família e substituir o auxílio emergencial.

No palanque. Bolsonaro foi ao Rio, sua base eleitoral, para apoiar Marcelo Crivella. Acontece que lá, como em várias cidades importantes do Brasil, seu apoio parece valer pouco. Não à toa, ele aproveitou para também atacar a candidata do PDT, Delegada Martha Rocha, que cresceu nas pesquisas e ameaça o prefeito, que pode ficar fora do segundo turno.

Afasta de mim. O efeito reverso da presença do presidente no palanque tem feito candidatos antes ávidos por colar sua imagem na dele mudarem de tática. É o caso de Celso Russomanno, candidato do Republicanos em São Paulo, que a cada dia "desbolsonariza" um pouco sua campanha, que na reta final começa a assistir sua tradicional perda de tração.

Ibope. Em nova pesquisa do Ibope para o Estadão, se confirmou a queda de Russomanno, que agora aparece com 20% das intenções de votos, ante 26% do prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição. O Ibope mostra uma situação levemente diferente dos demais institutos no campo da esquerda: no levantamento, Guilherme Boulos não está tão descolado de Márcio França: o candidato do PSOL tem 13% e o ex-governador do PSB, 11%.

Canibalização. A esquerda corre o risco de enfrentar uma canibalização dos próprios votos em São Paulo. Além dos dois, disputam o eleitorado deste campo o petista Jilmar Tatto e Orlando Silva, do PC do B. No Ibope, Tatto teve nova oscilação positiva e agora vai a 6%. Somadas, as intenções de votos dos candidatos chamados progressistas já superam as de Russomanno.

Outras preocupações. Mas o fato é que nem o eleitorado nem o mercado parecem prestar atenção ainda nos pleitos municipais. Fatores como as eleições nos Estados Unidos, a nova onda de covid-19 e os indicadores econômicos que mostram o tamanho da recessão no Brasil fizeram a Bolsa ter sua pior semana desde abril. E o governo parece alheio ao agravamento do quadro dos diversos indicadores, com Paulo Guedes repetindo platitudes otimistas e Bolsonaro fingindo que nada está acontecendo e apavorando com política na veia.