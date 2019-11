Bolsonaro fora do PSL: bom negócio? Por Vera Magalhães Presidente soma polarização com Lula a desnecessária diáspora de sua base: qual o ganho? Espalha-roda. No momento em que a até aqui apática oposição ganha um elemento de aglutinação, com a volta de Lula ao palanque, o presidente dobra a aposta na dispersão de sua já minguada base de apoio. Chama os pesselistas que lhe são fiéis para deixar a sigla que elegeu a ele e aos aliados e fundar uma nova. Cipoal burocrático. O processo de criação de um partido é lento, e as leis que regulam a divisão de tempo de TV e fundos partidário e eleitoral, além da discussão sobre a fidelidade partidária, são todos temas passíveis de infindáveis controvérsias jurídicas. Para quê? Por que o presidente da República ocasiona uma cizânia de tal grau com a legenda que o elegeu a ponto de precisar pular do barco três anos antes da própria reeleição, mas a menos de um ano de decisivas eleições municipais, é algo que desafia a lógica tradicional da política - como de resto, quase tudo no bolsonarismo. Reinvenção da roda? Pouco provável. Bolsonaro trata de reforçar divisões numa direita que já é um emaranhado ideológico cujo amálgama eram o antipetismo e as redes sociais. Bem agora que Lula nas ruas poderia funcionar como uma cola na porcelana trincada dessa direita, ele trata de macerar ainda mais os caquinhos. Enquanto isso, na economia. Paulo Guedes vai tentando combinar reformas estruturais com medidas de curto prazo para dinamizar o crescimento e a geração de empregos, que andam a passos de tartaruga. O anunciado programa Verde e Amarelo foi anunciado nesta segunda-feira, mas com apenas um dos focos previamente prometidos: os jovens. As pessoas acima de 55 anos ficaram de fora da MP lançada pela equipe de Guedes. E no cenário externo. A renúncia de Evo Morales suscitou um infindável debate no Brasil e no mundo: foi golpe ou não? A pressão para que o presidente da Bolívia renunciasse e os métodos empregados para isso levam à resposta de que sim, mas não se tratou de uma medida de força do Exército e da polícia contra uma franca maioria pró-Morales: ele já perdera apoio entre os setores que sempre lhe deram suporte, as eleições foram consideradas fraudulentas pela OEA e o próprio ex-presidente reconheceu apoio "cívico" à sua saída, tanto que antes de decidir deixar o poder admitira convocar novas eleições. Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Desafio do governo será blindar seu pacote de propostas. No exato momento em que o governo colocou na rua seu pacote de propostas para reformar o Estado e desengessar a economia, uma sequência de acontecimentos surge para ameaçar essa ação. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Toffoli quer passar tranca na porta arrombada Soou no mínimo exótica a declaração dada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em tom de voz de quem fala grosso, à repórter Tânia Monteiro, do Estadão. Disse ele que se houver radicalização na sociedade a Justiça saberá agir prontamente. Leia mais Da Vera: Huck entra como 'piá de prédio' No Sul existe uma gíria muito apropriada para se referir ao menino rico, engomado, que se muda para um prédio com área de lazer bacana e desce para se enturmar com os vizinhos e tentar entrar no campeonato de futebol: piá de prédio. Leia mais Bebianno a Eduardo: 'Amadureça e pare de atrapalhar' O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno, também ex-presidente do PSL e ex-coordenador da campanha de Jair Bolsonaro, respondeu a um tuíte em que o deputado Eduardo Bolsonaro ironiza a ele e a outros dissidentes do bolsonarismo, comparando-os ao Tabajara Futebol Clube. Leia mais