Bolsonaro: 'Imensa maioria quer voltar a trabalhar' Por Vera Magalhães Presidente diz que medidas restritivas são de responsabilidade dos governadores Novo descompasso. Dois dias depois de manter Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro voltou a mostrar descompasso em relação ao auxiliar. Em duas ocasiões, uma entrevista ao programa do apresentador José Luiz Datena, de improviso, e um pronunciamento em rede de rádio e TV, Bolsonaro voltou a dizer que a imensa maioria da população "quer voltar ao trabalho" e que não se pode manter as restrições à circulação de pessoas e ao funcionamento de comércio e demais atividades por muito tempo. Gradações. Sem roteiro nem teleprompter, Bolsonaro foi mais explícito a Datena. Repetiu que atividade essencial é toda aquela que faça o trabalhador "levar comida para casa". Relativizou a importância do distanciamento social ao dizer que praticar atividades físicas ao ar livre não tem problema algum para quem tem menos de 60 anos. Para o presidente, estamos "na chuva", e alguns vão "se afogar", infelizmente. Mais comedido. No pronunciamento, a exortação para a volta ao trabalho foi mais sutil. Ele procurou atribuir a restrição à circulação de pessoas totalmente aos governadores, sem responsabilidade do governo federal. Afirmou que os ministros que ele escolheu têm de agir em consonância com ele, num claro recado a Mandetta. Obsessão farmacológica. Nas duas aparições, e também pelas redes sociais, Bolsonaro insistiu no seu tema favorito do momento: a defesa da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19. Anunciou com entusiasmo um acordo com a Índia para a importação de matéria-prima para a produção dos medicamentos em laboratórios brasileiros. E disse ter convencido Mandetta da flexibilização do uso para todas as fases do tratamento de doentes. Não é bem assim. Acontece que o ministro não foi tão efusivo. Mandetta explicou que, sem comprovação de que o paciente tem a covid-19, e a depender de seu quadro clínico, os efeitos dos medicamentos podem ser mais nefastos. Lembrou o risco de arritmia cardíaca e afirmou que caberá aos médicos receitar o medicamento. Caiu na rede. Tarde demais. Até deputados federais já estavam incentivando o uso da hashtag #RemediodoBolsonaro. A milícia digital bolsonarista passou o dia fustigando o responsável pela coordenação do combate à pandemia em São Paulo, o infectologista David Uip, pressionando para que dissesse se usou cloroquina em seu tratamento. Ele e João Doria Jr. deram entrevista para dizer que coubera a Uip sugerir a Mandetta o uso do remédio na rede pública. Foi o suficiente para o governador paulista virar alvo de novo ataque virtual dos bolsonaristas. Nada de afrouxar. Outra contradição entre a fala de Mandetta e a de Bolsonaro foi quanto à prolongação da quarentena. O ministro disse que não há como afrouxar as regras de distanciamento social em grandes cidades, uma vez que ainda não há testes em profusão e equipamentos médicos e respiradores para que se libere a circulação livre, o que poderia levar o sistema de saúde a colapsar. 800 mortos. A "subida da montanha", como Mandetta costuma chamar a fase aguda da pandemia, que está começando no Brasil, pode levar algumas semanas. Nesta quarta-feira o número de mortos passou de 800 e o de infectados quase chegou a 16 mil. Isso com um número claramente insuficiente de testes. E o dinheiro? Enquanto o presidente insiste em falar em volta ao trabalho e em exaltar medicamentos, ainda não foi liberado nem um centavo para os mais vulneráveis. A expectativa é que a ajuda emergencial comece a ser paga nesta quinta-feira. Esse foi apenas o quarto assunto tratado por Bolsonaro em seu pronunciamento, bem depois de dizer que os trabalhadores "mais humildes" deveriam ser liberados para trabalhar (quando se sabe que, se forem esses a adoecer, as condições de obter vagas em bons hospitais ou se tratar com bons remédios em casa serão bastante inferiores às da classe média). Mau humor. A tentativa de Bolsonaro de voltar a controlar a narrativa da crise coincide com a deterioração de sua imagem em pesquisas como a do Datafolha, que mostra apoio majoritário às regras de isolamento social (76%), prevalência da aprovação de governadores como Doria e Wilson Witzel em relação ao presidente e a percepção de que ele não está preparado para conduzir o País na crise (52% dos paulistas). Sentiu. Bolsonaro se mostrou incomodado com as pesquisas e com os panelaços: a Datena, disse que as pessoas deveriam evitar bater panela contra o presidente e o momento é de união nacional. Esse foi apenas o quarto assunto tratado por Bolsonaro em seu pronunciamento, bem depois de dizer que os trabalhadores "mais humildes" deveriam ser liberados para trabalhar (quando se sabe que, se forem esses a adoecer, as condições de obter vagas em bons hospitais ou se tratar com bons remédios em casa serão bastante inferiores às da classe média). Mau humor. A tentativa de Bolsonaro de voltar a controlar a narrativa da crise coincide com a deterioração de sua imagem em pesquisas como a do Datafolha, que mostra apoio majoritário às regras de isolamento social (76%), prevalência da aprovação de governadores como Doria e Wilson Witzel em relação ao presidente e a percepção de que ele não está preparado para conduzir o País na crise (52% dos paulistas). Sentiu. Bolsonaro se mostrou incomodado com as pesquisas e com os panelaços: a Datena, disse que as pessoas deveriam evitar bater panela contra o presidente e o momento é de união nacional. Chegou a atribuir os protestos ao incentivo da Globo, e a dizer que, caso seus aliados incitem um panelaço contra a emissora, também haveria barulho. Como se diz nas redes sociais: sentiu. 