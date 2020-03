Presidente dobra a aposta no fim das restrições, faz campanha publicitária e vira anti-exemplo global durante pandemia.

Acelerando na descida. Jair Bolsonaro resolveu dar um "all-in" em sua retórica e nas ações negacionistas em relação à gravidade da pandemia de covid-19. A Secom da Presidência gastou R$ 4,8 milhões sem licitação numa campanha publicitária recomendando que as pessoas retomem suas atividades. Um filme que não foi postado nos perfis oficiais do governo insta pedreiros, ambulantes, empregados domésticos, operários -- todos do extrato mais vulnerável social e economicamente da sociedade -- a voltarem a suas atividades. Ao longo do dia, ainda deu entrevistas reforçando a ideia de que os cuidados com circulação de pessoas seriam uma estratégia política dos governadores.

Coleção de absurdos. Em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, Bolsonaro disse uma frase que, a depender do que acontecer daqui para a frente, pode ser lembrada para sempre como marca nefasta de seu governo. "Infelizmente algumas mortes terão (sic). Acontece. Paciência", disse o presidente da República, em tom exaltado. Antes ele fez algo grave: colocou em dúvida os dados oficiais de governos dos Estados a respeito de contaminações e mortes pelo novo coronavírus. Segundo ele, porque não apresentou nenhum dado ou evidência, além dos Estados a Itália também estaria atribuindo ao vírus mortes por outros fatores.

E o exame? Questionado pelo apresentador quanto aos exames aos quais se submeteu para detectar covid-19 e o porquê de não apresentar os laudos, se irritou, disse que sua palavra vale mais que qualquer papel, e apresentou uma nova justificativa: a de que se testou sob um codinome (!?) por questão de segurança nacional. Existem solicitações à Justiça para que o Hospital das Forças Armadas forneça os dados. Se forem acatadas, essa cortina de fumaça poderá cair.

Medidas. Enquanto a retórica do presidente e de seu núcleo ideológico insiste em negar a gravidade da doença, medidas tomadas pelo próprio governo vão na contramão. Além do auxílio emergencial de R$ 600 por três meses a quem tem baixa renda e não tem emprego formal, nesta sexta-feira os presidentes dos bancos públicos anunciaram novas medidas de crédito e de socorro a micro e pequenas empresas, que serão adotadas em conjunto com bancos tendo como contrapartida o compromisso de que não haja demissões.

Guedes em casa. O ministro da Economia, que passou a semana como a maioria dos brasileiros, trabalhando remotamente, em casa, gravou um vídeo em que defendeu o isolamento social como forma adequada de conter a "onda" da pandemia. Ele disse que nenhum brasileiro será "deixado para trás", elencou as medidas já tomadas pelo governo e afirmou que serviços essenciais têm de funcionar -- o que já está acontecendo em todos os Estados. Portanto, seu tom é diferente do do presidente. E o fato de se manter em quarentena mostra que nem no primeiro escalão a orientação de reabrir tudo já foi seguida.

Nas ruas, mas de carro. Já os apoiadores bolsonaristas lançaram uma nova modalidade de protesto: carreatas com bandeiras do Brasil em veículos com janelas fechadas pela volta do comércio e das escolas. Resta saber se a elite deixará sua quarentena ou se só vai exigir isso dos trabalhadores. O governador o Pará, Helder Barbalho, anunciou que não permitirá esse tipo de protesto em seu Estado. Os nove governadores do Nordeste divulgaram nota de repúdio pela maneira como o governo trata os Estados, desinformando e jogando a população contra as medidas sanitárias.

Mais protestos. Outra nota de repúdio ao discurso de Bolsonaro reuniu seis importantes entidades da sociedade civil: OAB, Associação Brasileira de Imprensa, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciência e a Comissão Arns de defesa dos direitos humanos. Elas dizem que o presidente atenta contra a saúde pública ao promover, inclusive com publicidade, uma campanha de desinformação sobre o novo coronavírus.

Lá fora. Tamanha lambança não passou despercebida no exterior. A revista científica Lancet, em artigo sobre as estratégias corretas e erradas no enfrentamento ao coronavírus aponta o risco de proliferação em países da África e da América Latina, que não têm boas redes de saúde e saneamento, e aponta Bolsonaro como um líder cada vez mais desacreditado graças à sua estratégia pífia no combate à pandemia. Jornais como o The Guardian condenam a atitude do presidente brasileiro, e a revista "The Atlantic" chama Bolsonaro de "líder global do negacionismo" no trato da pandemia.

Números escalam. Enquanto isso, a pandemia avança aqui e no mundo. No Brasil, os casos passaram de 3,4 mil, com 92 mortes confirmadas. Até o Ministério da Saúde reconhece que a subnotificação (o contrário do que disse o presidente, portanto) é grande. Estudo de 30 dos maiores especialistas em epidemias no Reino Unido, os mesmos cujos modelos levaram à guinada radical da estratégia daquele país, estimam que, caso as medidas de restrição sejam relaxadas, as mortes no Brasil podem passar de 1 milhão.

Bom fim de semana. Portanto, leitor do BRPolítico, fique em casa, e paute as suas decisões, da sua família e das suas empresas por autoridades médicas e científicas. E conte conosco, que estamos trabalhando das nossas casas para assegurar a vocês informação de qualidade. Isso vai passar. Mas só sairemos bem se formos responsáveis, pacientes e solidários. Bom fim de semana a todos!