Bolsonaro libera mais R$ 6,65 bi para obras Por Vera Magalhães Presidente cede a pressão de Marinho e de parlamentares, em nova sinalização de enfraquecimento de Guedes Quem quer dinheiro? Jair Bolsonaro parece ir perdendo aos poucos os pruridos de investir na gastança desenfreada. Um dia depois de anunciar publicamente que descartou a proposta de Paulo Guedes para o Renda Brasil por achar o valor baixo demais e por não concordar com o fim de outros programas sociais, como o abono salarial, nesta quinta-feira, 27, foi a vez de o presidente bater o martelo para o aumento de R$ 6,5 bilhões na destinação de recursos para o Pró-Brasil, programa queridinho de Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e dos militares e que já foi chamado por Guedes de "PAC do Marinho". De onde sai? Os recursos serão remanejados de outras áreas, ao invés de serem providos por uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário, como estudava a Casa Civil, por sugestão do próprio Marinho. O Tribunal de Contas da União e a Câmara já haviam alertado que esse caminho era inconstitucional. Lambuja. Em mais um aceno à classe política, Bolsonaro definiu que, dos R$ 6,5 bilhões de novos recursos para obras de infraestrutura, R$ 3,3 bilhões poderão ser alocados pelos parlamentares, e o restante ficará a cargo dos ministérios do Desenvolvimento Regional (Marinho, de novo) e da Infraestrutura, de Tarcísio Gomes de Freitas. Farinha pouca... Os R$ 6,5 bilhões representam um acréscimo de R$ 1,5 bilhão em relação ao que vinha sendo estudado para o Pró-Brasil. A pressão por mais verbas veio de Marinho, que achava que, pela divisão de recursos proposta originalmente, sobraria pouco para sua pasta destinar. Ele tem sido um dos ministros mais presentes na nova rotina de Bolsonaro. Cheiro de povo. Num sinal claro de que o populismo veio para ficar, Bolsonaro usou a live de todas as quintas-feiras para se jactar da nova fase de passeios pelo País. Disse que ninguém tem nada a ver com o fato de estar indo ao encontro do povo, que vai continuar a fazê-lo e que não se metam com a sua vida. Era um novo "e daí?" em relação a quem o acusa de populismo e também às críticas por promover aglomerações em plena pandemia. Com a corda toda. A live mostrou que a agressão ao jornalista no último domingo significou, de fato, a "recaída" de Bolsonaro a seu estado normal. O presidente voltou a criticar a imprensa, levou Damares Alves para falar de pedofilia e receitar cloroquina para pacientes em fase inicial da covid-19, criticou a concessão de anistia a ex-perseguidos políticos, difundiu rumores sobre a luta armada e contra adversários como a ex-presidente Dilma Rousseff e de novo disse que a ditadura foi injustamente condenada. Afe... Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Falta jogo de cintura no governo. Primeiro, do lado da equipe econômica que produziu uma proposta de renda básica, que dava com uma mão, enquanto tirava com a outra – e nem foi a primeira vez, vide a fórmula do Programa Verde Amarelo, que propunha criar vagas de trabalho às custas do seguro-desemprego.