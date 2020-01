Bolsonaro minimiza efeitos do confronto EUA-Irã, mas pensa em desistir de Davos Por Vera Magalhães Presidente brasileiro diz que impacto sobre preço dos combustíveis foi menor que esperado; cedo demais? A resposta é... Sim. As imagens de centenas de milhares de pessoas nas ruas de Teerã no funeral de Qassim Suleimani, o general iraniano morto em Bagdá numa ação dos Estados Unidos, mostram que não há nenhuma informação diplomática confiável a embasar a conclusão prematura de Bolsonaro de que os efeitos do conflito podem ser subestimados. Além disso, o presidente brasileiro erra ao proferir uma afirmação confusa sobre o fato de o general não ser general. A comoção que levou uma multidão às ruas no Irã demonstra que é um erro bobo de um país como o Brasil, que tem relações comerciais importantes no Oriente Médio, se meter a tomar partido em um conflito que tende a se complicar nas próximas semanas. Mas Bolsonaro não consegue não falar de improviso. Incongruência. Além de ser uma declaração torta, prematura e sem base, a fala do presidente guarda uma contradição imensa com outra informação vinda de Brasília nesta segunda-feira: a de que ele está revendo a decisão de ir ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, por questões de segurança. Afinal, se os efeitos foram tênues, qual seria o risco? Fala muito. O ano teve apenas seis dias, mas o presidente já coleciona mais declarações polêmicas que riscos na folhinha. Sem razão aparente foi brincar com a cabeça dos cearenses, voltou a ofender a imprensa, disse que, se pudesse, trancaria a investigação contra o filho Flavio, lamentou o fato de os livros didáticos terem muita coisa escrita. O presidente vulgariza a palavra presidencial, age como alguém que profere o que lhe vem à veneta, sem nenhum compromisso com as consequências de suas afirmações. Não se vexa em passar por avesso à ciência, à educação, à cultura, ao bom senso. Nesse aspecto, 2020 é uma continuação de 2019, que por sua vez não difere de 18, 17... Agências x Executivo. Outros cacoetes de 2019 também se repetem. Bolsonaro passou como um trator por cima de uma resolução da Aneel de sobretaxar energia solar. A decisão da agência era esdrúxula e sem sentido em todos os aspectos — econômico, ambiental, tributário — mas o estilo do presidente coloca em debate qual o papel das agências reguladoras no Brasil. No PT viraram cabides de emprego político e focos de lobbies. No governo Bolsonaro, estão sucateadas e sem norte claro, além de desautorizadas. É preciso rever o escopo de atuação das agências e seu grau de autonomia em relação ao Executivo e ao Legislativo. Por Marcelo de Moraes Weintraub ataca FHC. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, criticou hoje o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, publicado ontem no Estadão. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Huck em Davos Em sua caminhada ainda não declarada para ingressar na política, o apresentador de TV Luciano Huck participa neste mês, pela segunda vez, do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Leia mais Gleisi diz que Bolsonaro quer 'esconder desastre que é o governo' A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que Jair Bolsonaro ataca a imprensa livre como uma maneira de 'tentar esconder o desastre que é o governo". Leia mais O que a Austrália ensina ao mundo e ao Brasil Os incêndios na Austrália servem como outro recado eloquente do início de 2020 para o mundo a respeito de como escolhas de governos e a insistência em contrariar consensos científicos cada vez mais terão impacto imediato sobre a vida no planeta. Leia mais Absolar vê como 'oportuno' sinal de Bolsonaro contra taxação Na avaliação do presidente-executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia, a proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de taxar a energia solar é um "perigoso retrocesso" para o setor. Leia mais