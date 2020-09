Bolsonaro na estrada com caminhoneiros e pedindo 'patriotismo' ao varejo Por Vera Magalhães Presidente aderiu de vez ao léxico e à imagética populistas em giro pelo interior de São Paulo . Feriado prolongado. Jair Bolsonaro passou os dois últimos dias em um tour pelo interior de São Paulo. O destino da visita foi o Vale do Ribeira, onde nasceu e onde vive e atua boa parte de sua família. A agenda mostrou a completa falta de urgência e relevância da visita: Bolsonaro ficou parado no acostamento de uma estrada durante uma hora acenando a caminhoneiros e demais motoristas, "lançou" o projeto de uma ponte tendo como modelo apenas um desenho, comeu em churrascaria rodízio, usou chapéu de boiadeiro e deu uma de cabo eleitoral de aliados de seu irmão, Renato, que atua como lobista dos prefeitos da região junto ao governo federal. Ufa! Sarney revisitado. Na falta de anúncios importantes a fazer, Bolsonaro resolveu reviver os tempos dos fiscais do Sarney, ao pedir aos donos de supermercado que tenham "patriotismo" e baixem os preços dos produtos. O pedido, para lá de populista, mostra total incompreensão do presidente da economia, na qual os preços são definidos pelo mercado e por duas coisas simples: oferta e demanda. Paulo Guedes vai ter de engolir mais essa. Haja estômago. A aproximação da comemoração dos 198 anos da Independência do Brasil promete multiplicar bravatas nacionalisteiras como essa do apelo aos donos de supermercados. Sempre em linha com a estratégia eleitoreira de Bolsonaro, a Secom da Presidência lançou nas redes sociais uma versão edulcorada da História, ao enaltecer grandes "patriotas". A segunda-feira promete cenas de Bolsonaro festejando a Independência, a despeito de o desfile oficial ter sido cancelado por conta da pandemia. Nem aí. A pandemia de covid-19, aliás, passou ao largo da visita de Bolsonaro a São Paulo. A região visitada por ele foi uma das últimas a saírem da fase vermelha do contágio. Alheio a tudo isso, Bolsonaro promoveu aglomerações de pessoas sem máscara e promoveu trânsito na BR 116, que faz a ligação do Estado com o Sul do País, em plena saída para o feriado. Eis uma agenda bastante proveitosa para um chefe de Estado, não? Por Marcelo de Moraes Bolsonaro quer supermercado "verde e amarelo". Não é novidade para ninguém que Jair Bolsonaro se elegeu tendo o discurso do nacionalismo e do patriotismo como um de seus pilares centrais. Mas daí a imaginar que setores da economia vão atender seus apelos por patriotismo e mudar de práticas é só parolagem ideológica. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Senado é mais ruralista que a Câmara, mostra OLB Embora as pautas atuais relacionadas ao meio ambiente revelem uma verdadeira tragédia ambiental a cargo da atual gestão federal, um extenso levantamento feito pelo Observatório do Legislativo Brasileiro apontou que não é alarmante a proporção de proprietários rurais na Câmara e no Senado, se por emissão de informações ou por renovação efetiva do Congresso, ainda que o estudo não avalie o critério familiar para detectar a dimensão de ruralistas no Congresso. Mostra que o Senado, no entanto, é mais ruralista que a Câmara, com índice de 25% contra 10% a 16% de deputados proprietários de terras no País. Leia Mais Reforma vale para todos os Poderes? A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) não está convencida de que a proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo federal não pode valer também para o Judiciário e para os políticos. Leia Mais Candidato à reeleição, Greca lidera em Curitiba, mostra pesquisa O candidato à reeleição na prefeitura de Curitiba, Rafael Greca (DEM) lidera a corrida eleitoral nas eleições deste ano. Levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 4, mostra que em cenário estimulado - quando o nome dos candidatos é citado -, o atual prefeito aparece com 40% das intenções de voto. A diferença para o segundo colocado, Ney Leprevost (PSD), que é apoiado pelo governador Ratinho Jr., é de quase 30%, ele aparece na pesquisa com 10,9% das intenções. Leia Mais