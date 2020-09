Bolsonaro na ONU: mentiras, narrativa religiosa e auxílio 'dolarizado' Por Vera Magalhães Presidente brasileiro enaltece combate à pandemia e política ambiental em vídeo na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas . Segunda vez. Foram menos de 15 minutos, mas o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU neste ano de pandemia pareceu uma eternidade, pelo tom negacionista em relação às medidas relativas à covid-19 e à destruição ambiental na Amazônia e no Pantanal. "Caos". Parecendo que falava em uma de suas lives, e não para os principais líderes globais, Bolsonaro elencou narrativas sobre como foi enfrentada a pandemia no Brasil. Repetiu as críticas ao distanciamento social, de resto adotado em todo o mundo, e disse que a imprensa e os governadores quase levaram ao "caos" social e econômico no Brasil, só evitado pelo auxílio emergencial, que ele tratou de dolarizar e de somar todas as parcelas para dizer que deu "mil dólares" a 65 milhões de pessoas, num dos mais arrojados programas assistenciais do mundo. Milhões voando. Trata-se de exagero. Ainda que dolarizado, o valor gasto pelo governo federal com o auxílio ao longo dos meses até aqui corresponde a R$ 234 bilhões. Com um crédito extraordinário aprovado, vai a R$ 321 bilhões. A conta de US$ 1.000 para 65 milhões de pessoas, o valor teria de ser de R$ 353 bilhões. Mentira repetida. Além do mais, conforme já escrevemos aqui no BRP inúmeras vezes, é simplesmente mentira que o Supremo Tribunal Federal tenha tirado do governo federal a prerrogativa de adotar medidas relativas à pandemia. Apenas reconheceu a competência dos Estados e municípios de decidir sobre questões ligadas à saúde pública e impediu o governo federal de revogá-las por MP, como queria fazer. Meio ambiente. Enquanto as imagens do Pantanal e da Amazônia em chamas correm e chocam o mundo, o presidente brasileiro insiste na cantilena de que somos "líderes" em preservação de florestas. Embora tenha floresta desse tipo no planeta, o Brasil está em primeiro na lista de devastação de cobertura vegetal em 2019 e 2020. Foram mais de 1,3 milhão de hectares devastados no ano passado. Os "culpados". Bolsonaro mentiu ainda ao atribuir a "caboclos" e "indígenas" as queimadas na Amazônia, quando dados de satélites da Nasa e de estudos de entidades como o Ipam mostram a predominância de incêndios vindos de derrubada de árvores para pastagens e queimas de grandes áreas de "floresta em pé". O presidente ainda atribuiu, sem apresentar nenhuma prova, crime ambiental que atingiu o litoral brasileiro no ano passado a um derramamento "criminoso" de "óleo venezuelano". "Cristofobia". Bolsonaro ainda introduziu um componente religioso ao discurso, ao pedir que os países se unam contra a "cristofobia", que seria a intolerância aos que professam a fé cristã. O aceno, aqui, é aos evangélicos, setor importante para suporte eleitoral e empresarial do bolsonarismo. Prepara, assim, a narrativa para sua candidatura em 2022 e mostra a tendência a reforçar os laços com os evangélicos por meio do Republicanos, de congregações como a Igreja Universal do Reino de Deus e o reforço a ministros como Damares Alves, que, segundo pesquisas, é das mais bem avaliadas do governo. Todas as críticas ao governo poderão, assim, ser vendidas na narrativa da "cristofobia", como forma de reconstruir pontes com o eleitorado conservador que pode ter se dispersado com denúncias de corrupção atingindo a família e o "divórcio" com o lavajatismo. 